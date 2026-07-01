政府首办庆祝中共成立105周年活动 谭耀宗：应多推党史教育 了解党和国家密不可分

「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」今日（7月1日）举行，是首次在港举办庆祝中国共产党成立的相关活动。全国港澳研究会顾问谭耀宗于活动后表示，中国共产党发展至今，为人民做了大量的贡献、工作，使国家富强，中华民族亦呈现兴旺的景象，而中央很支持香港，亦要求香港对接「十五五」规划，相信在中国共产党带领的中国下，对香港未来前景充满信心。他亦认为，未来应多推动中国共产党的教育，了解党的历史，让更多年轻人了解党和国家是密不可分的。

社会需认识国家是由中国共产党领导

被问到今次举办活动，是否中国共产党在香港不用再「地下化」，他指出《宪法》已列明党和国家的密切关系是连成一起，虽然香港是「一国两制」，社会都需认识国家是由中国共产党领导下，才取得今天的成就，强调港人对党及国家越来越多认识及了解，对未来发展非常重要。

至于会否担心国际对香港自主性的观感，他表示不担心，认为这是合情合理的安排，重申香港社会有需要对党及国家，有进一步的认识和了解，香港更要积极配合中央发出的要求、方针、政策。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球