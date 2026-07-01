黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
更新时间：13:12 2026-07-01 HKT
发布时间：13:12 2026-07-01 HKT
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【黄锦辉/立法会议员/醉驾】一名66岁男子，前晚（29日）涉嫌醉驾撞到两车被捕，据悉被捕人为立法会议员黄锦辉。
黄锦辉早上仍出席七一活动
黄锦辉今早仍有出席七一升旗仪式与回归庆祝酒会，更称「内心满怀喜悦与自豪」。
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黄锦辉身兼全国政协委员
黄锦辉在社交平台帖文提到，回归29年来，香港凭借独特的区位优势、完备的法治根基，以及成熟的国际化营商环境，持续发挥「背靠祖国、联通世界」的双向枢纽作用，经济与社会发展稳步前行。「相信在『一国两制』的框架保障下，香港社会秩序稳定、民生持续改善，并在金融航运、科技创新、文化交流及青年发展等各大领域继续前行。」
黄锦辉本身是中文大学工程学院副院长（外务），他于2022年底循选委会界别补选当选，晋身立法会，并于去年成功连任。他同时亦身兼第十四届全国政协委员。
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