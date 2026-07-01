回归29周年︱廉政公署续坚守反贪使命 三管齐下维护社会廉洁

今日（7月1日）是香港特别行政区成立29周年，廉政公署在社交平台表示，香港回归祖国以来，获中央人民政府和香港特别行政区政府支持，继续坚守反贪使命，以执法、教育、预防三管齐下，与市民携手同心，维护社会廉洁，促进安定繁荣，共享丰硕成果。

廉署指，迈向回归30年，将持续实践愿景，巩固香港廉洁都会的美誉，促进全球廉政建设合作，致力成为国际公认的反贪典范。

胡英明今日出席了由特区政府与中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室合办的庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式。廉署fb

胡英明指廉署必定会不忘初心，牢记使命，继续为国家、为香港的廉洁发展作出贡献。廉署fb

胡英明：廉署必定不忘初心牢记使命

廉政专员胡英明亦在社交平台表示，今日出席了由特区政府与中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室合办的庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式，并观看在北京举行的「庆祝中国共产党成立105周年大会」及国家主席习近平发表重要讲话。

胡英明表示，深受习主席讲话启发，体会中国共产党105年来攻克不同困难，团结各民族，创造辉煌历史，廉政公署必定会不忘初心，牢记使命，继续为国家、为香港的廉洁发展作出贡献，并致力弘扬爱国精神，让更多市民认识国家成就。

