政府举行庆祝中共成立105周年活动 周霁：一国两制为伟大创举 香港定能融入和服务国家发展大局

中联办主任周霁今午（7月1日）出席「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」，他致辞时称，105年的伟大奋斗历程，绘就了人类发展史上最为壮美的画卷，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景，而今次在香港举办庆祝中国共产党成立105周年活动，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

他续称，「一国两制」是中国共产党的伟大创举，是中国特色社会主义的重要组成部分，中国共产党创造性提出「一国两制」伟大构想，通过了一系列艰辛探索，不懈奋斗，香港顺利回归祖国，洗雪了中华民族百年屈辱，一个国家两种制度在过往人类政治实践中从未有过，这充分彰显中国共产党巨大政治勇气和宽广的政治胸怀。

「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」。

他指，回归后中央全力支持香港应对各种风险挑战，包括香港成功战胜亚洲金融危机、国际金融危机、非典、新冠疫情以及一些社会动荡的冲击，全面贯彻总体国家安全观，坚定维护国家主权安全、发展利益。现在香港社会大局总体稳定，中央全力支持香港发展经济，改善民生，先后出台一系列挺港、惠港政策措施。

他又称，中央全力支持香港保持独特地位和优势，香港对外交流合作不断深化，内联外通功能日益增强，国际影响力继续提升，「一国两制」下，香港同胞真正实现了当家作主，创业建功的舞台越来越宽广，与祖国人民一道共担民族复兴的历史责任，共享祖国繁荣昌盛的伟大荣光。

中联办主任周霁。

他提到今年是「十五五」规划开局之年，新征程上国家对香港有很高的期待，香港大有可为、风光无限，坚信由中央政府全力支持，由李家超和特区政府勇于担当、开拓进取，有香港社会各界戮力同心、团结奋进，香港一定能够在融入和服务国家发展大局中实现自身更好发展，更加繁荣稳定，一定能为强国建设民族复兴的伟业作出新的更大贡献。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球