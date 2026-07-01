授勋2026︱获颁行政长官社区服务奖状 余达松：非个人努力成果 是背后团队的努力

政府今日（7月1日）公布2026年授勋名单，其中启德体育园保安及关键电脑系统总监余达松，获颁发行政长官社区服务奖状，表彰他对第十五届全国运动会及全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会的筹备工作的贡献。余达松表示，成功承办第十五届全运会不只是他一个人的努力成果，背后有团队的努力，特别是有文体旅局全运会统筹办公室团队上下一心的努力。

回顾筹备过程的难处，余达松指体育园刚落成，就举办运动会，许多工作都是第一次做。「关于比赛的要求、运动专业知识等等我们都是学习阶段，全靠残疾奥委会给意见。」他以残奥会的硬地滚球项目为例，指当中很多专业知识，是要在该领域工作多年才会懂，启德团队也从中学习了很多。

期望引入更多国际性盛事 巩固香港地标地位

中国香港残疾人奥委会行政总监胡小玲表示，筹备硬地滚球比赛时，需要一些符合国家规格的级别鉴定设施，当时提出需要这些配套时，启德体育园都能够很快配合。

展望未来，余达松表示体育园会全力配合政府政策，支持各类体育发展项目，并期望引入更多国际性盛事，将启德体育园推广至全世界，巩固其香港地标的地位。他更寄语：「希望将来不论是残疾人士，还是社会各阶层的不同人士，都可以有更多机会在体育园参加不同类型的运动。」

记者：周育莹 摄影：汪旭峰

相关新闻：

授勋2026｜陈健波、刘遵义、林广兆3人膺大紫荆勋章 卢煜明、陈克勤等8人获金紫荆

授勋2026︱13人获颁纪律部队及廉署卓越奖章 包括周一鸣、江学礼

授勋2026︱蔡俊彦、李思颖全运创佳绩获荣誉勋章 蔡健斌筹备体育园贡献良多获奖状

