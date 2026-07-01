回归29周年｜启德体育园首办庆七一升旗仪式 金民豪：全力支持编制首个五年规划

为庆祝香港特别行政区成立29周年，启德体育园于今日（7月1日）上午在园内中央广场举行开幕以来首个庆祝七一回归升旗仪式。现场有青少年军仪仗队及太极武术表演，园区更特设多个免费运动体验坊，包括剑击、网球及空手道等。启德体育园行政总裁金民豪表示，体育园会全力支持政府编制第一个五年发展规划，推动体育与盛事发展，深化「体育+旅游」及「盛事+旅游」协同效益。

首办回归升旗仪式 青少年军仪仗队及武术献技

升旗仪式于上午10时55分在体育园中央广场举行，是开幕以来首个庆祝七一回归的升旗活动，多位政商界嘉宾及社区领袖出席。仪式开始时，香港青少年军总会仪仗队以整齐步伐进场，保良局林文灿英文小学学生现场献唱国歌，全体嘉宾亦同唱。其后，武术运动员莫宛萤和香港太极青年慈善基金青年学员进行太极和武术表演。

积极推动体育与盛事发展

启德体育园行政总裁金民豪表示，很高兴与市民分享香港特别行政区成立29周年的喜悦。他指出，体育园将全力支持政府编制第一个五年发展规划，积极推动体育与盛事发展，并致力深化「体育+旅游」及「盛事+旅游」的协同效益。

设免费运动体验坊

今日一家五口来看升旗礼的邓太表示，四岁的儿子Theo喜欢看步操和升国旗，今日便带他来观看。

升旗后，园区设有免费运动体验坊，有运动员驻场教授，帮助公众体验不同运动，包括剑击、网球、空手道、排球及筋膜伸展棍等。邓太表示，有带小朋友参加体验坊，不过因为他们年纪尚幼，有些运动不太适合他们参加。现场有摊位派发雪糕及饮品，她就带三位小朋友来吃雪糕，小朋友都吃得十分滋味。

她表示，启德泊车方便，泊车后来中央广场的这段路都有遮荫，走路也不会辛苦，而且附近商场亦有厕所，方便照顾小朋友。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰