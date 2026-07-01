Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府举行庆祝中共成立105周年活动 李家超：将于十八区介绍中共领导下重要成就

政情
更新时间：12:02 2026-07-01 HKT
发布时间：12:02 2026-07-01 HKT

庆祝中国共产党成立105周年大会今日（7月1日）上午10时在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向「七一勋章」获得者颁授勋章并发表重要讲话，期间表明支持港澳更好融入服务国家发展大局，坚定不移贯彻「一国两制」、港人治港。同日，香港特区政府及中联办在香港举办「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」。

行政长官李家超致辞时宣布，特区政府将举办一系列庆祝活动，包括以「航天成就」和「绿色转型」为主题的专题活动，以及全港18区的庆祝活动等，加强香港市民认识国家在中国共产党领导下取得的重要成就，为香港市民特别是广大青年，凝聚民族自信，厚植家国情怀。

李家超：中共带领下 新中国实现广泛而深刻社会变革

他表示，过去105年以来，中国共产党始终践行初心使命，团结中华儿女不懈奋斗，推动中华文化繁荣兴盛，带领中华民族踏上伟大复兴的征程，并在中国共产党带领下、在全国人民共同奋斗下，中华民族迎来了站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

他续称，香港是国家不可分离的部分，始终与国家同呼吸、共命运，一百多年前，中华民族积弱无力，饱经离散，中国共产党团结带领中国人民，建立了人民当家作主的中华人民共和国，新中国实现了广泛而深刻的社会变革，奋发图强，日益强大，香港在1997年7月1日回归祖国，长期繁荣稳定有了强大后盾、有依靠、有未来。

他更指，经历百多年以来的沧海桑田，香港今天位居全球最自由经济体榜首，国际竞争力排名世界第二，在世界舞台发光发亮，而历史的雄辩证明，中国共产党是民族复兴的领导核心，中国共产党领导的新中国，为香港繁荣发展带来根本保障。在「一国两制」的伟大构想与成功实践下，香港享有「背靠祖国、联通世界」的独特优势。在中国共产党的领导下，中央一直对香港关心爱护、大力支持。
　　 
他表示，从颁布实施《香港国安法》、完善选举制度、落实「爱国者治港」原则，到黎家盈光荣参与国家航天工程、香港与内地深化互联互通等，都反映国家的关心和大力支持，香港「由乱到治」，迈向「由治及兴」的新征程，这都彰显「一国两制」的强大生命力。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球

最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
7小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
19小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
4小时前
根德园幼稚园今日正式停办 拥有60年历史培育3万名校友 家长感叹：一个时代的终结
亲子
17小时前
回归29周年︱特区政府庆祝酒会 黎家盈惊喜现身 于太空展示区旗：祝愿香港更繁荣稳定
04:01
回归29周年︱特区政府庆祝酒会 黎家盈惊喜现身 于太空展示区旗：祝愿香港更繁荣稳定
政情
4小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
21小时前
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇2步预先登记抢名教学
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
2026-06-29 20:44 HKT
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
22小时前