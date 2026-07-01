政府举行庆祝中共成立105周年活动 李家超：将于十八区介绍中共领导下重要成就

庆祝中国共产党成立105周年大会今日（7月1日）上午10时在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向「七一勋章」获得者颁授勋章并发表重要讲话，期间表明支持港澳更好融入服务国家发展大局，坚定不移贯彻「一国两制」、港人治港。同日，香港特区政府及中联办在香港举办「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」。

行政长官李家超致辞时宣布，特区政府将举办一系列庆祝活动，包括以「航天成就」和「绿色转型」为主题的专题活动，以及全港18区的庆祝活动等，加强香港市民认识国家在中国共产党领导下取得的重要成就，为香港市民特别是广大青年，凝聚民族自信，厚植家国情怀。

李家超：中共带领下 新中国实现广泛而深刻社会变革

他表示，过去105年以来，中国共产党始终践行初心使命，团结中华儿女不懈奋斗，推动中华文化繁荣兴盛，带领中华民族踏上伟大复兴的征程，并在中国共产党带领下、在全国人民共同奋斗下，中华民族迎来了站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

他续称，香港是国家不可分离的部分，始终与国家同呼吸、共命运，一百多年前，中华民族积弱无力，饱经离散，中国共产党团结带领中国人民，建立了人民当家作主的中华人民共和国，新中国实现了广泛而深刻的社会变革，奋发图强，日益强大，香港在1997年7月1日回归祖国，长期繁荣稳定有了强大后盾、有依靠、有未来。

他更指，经历百多年以来的沧海桑田，香港今天位居全球最自由经济体榜首，国际竞争力排名世界第二，在世界舞台发光发亮，而历史的雄辩证明，中国共产党是民族复兴的领导核心，中国共产党领导的新中国，为香港繁荣发展带来根本保障。在「一国两制」的伟大构想与成功实践下，香港享有「背靠祖国、联通世界」的独特优势。在中国共产党的领导下，中央一直对香港关心爱护、大力支持。



他表示，从颁布实施《香港国安法》、完善选举制度、落实「爱国者治港」原则，到黎家盈光荣参与国家航天工程、香港与内地深化互联互通等，都反映国家的关心和大力支持，香港「由乱到治」，迈向「由治及兴」的新征程，这都彰显「一国两制」的强大生命力。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球