习近平：支持港澳更好融入服务国家发展大局 坚定不移贯彻「一国两制」、港人治港

庆祝中国共产党成立105周年大会今日（7月1日）举行，中共中央总书记习近平表示，促进香港和澳门长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求，要全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局。

中共中央总书记习近平。央视撷图

习近平又指，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。他续指，要深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和「九二共识」，团结广大台湾同胞，深化两岸交流合作和融合发展，坚决打击台独分裂势力，反对外部势力干涉，坚定推进祖国统一大业。

庆祝中国共产党成立105周年大会今日（7月1日）举行。央视撷图

习近平更代表党中央向奋斗在各条战线的全国人民和各界人士，致以崇高的敬意，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞，致以诚挚的问候。