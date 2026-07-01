授勋2026︱65人获委担任太平绅士 李徐子淇榜上有名 体育专员蔡健斌获颁行政长官公共服务奖状

授勋2026｜政府今日（7月1日）公布2026委任太平绅士名单，65人获委任为太平绅士，当中44人根据《太平绅士条例》（第510章）第3(1)(b)条获委任（一般称为非官守太平绅士），21人根据该条例第3(1)(a)条获委任（一般称为官守太平绅士）。名单上，包括港铁公司行政总裁杨美珍、新世界发展行政总裁黄少媚、机管局行政总裁张李佳蕙等，恒基兆业主席兼董事总经理李家诚太太李徐子淇。

李徐子淇拥LSE传理学硕士学位 近年投身慈善界及商界活动

获授太平绅士的李徐子淇，有「千亿新抱」之称，在英国伦敦大学伦敦大学学院攻读东欧研究与经济学士课程，并于伦敦政治经济学院完成性别与媒体硕士课程。06年与恒基兆业主席兼董事总经理李家诚结婚后淡出娱乐圈；近年投身慈善界及商界活动，适逢今年是恒基地产成立50周年，李徐子淇于本月端午节期间与丈夫李家诚一起走入社区，不但到长者日间护理中心和近50名长者交流，送上糭子、汤包等节庆礼品，又探访多名独居长者，了解他们的近况。

徐子淇于本月端午节期间与丈夫一起走入社区，探访多名独居长者，了解他们的近况。

杨美珍成港铁首名女CEO 自99年起加入港铁

同获委任为太平绅士的有港铁公司行政总裁杨美珍。她于今年一月出任行政总裁，为港铁首位女CEO。杨美珍在1999年加入港铁，曾担任多个重要职位，包括于2011至2021年间出任商务总监、2021年出任香港客运服务总监，并于2023年获委任为常务总监 – 香港客运服务。

黄少媚拥逾20年房地产经验 24年出任新世界CEO

新世界发展行政总裁黄少媚于2024年11月起出任行政总裁。她于2015年10月加入新世界，历任新世界中国地产有限公司副行政总裁及新世界中国地产有限公司董事兼行政总裁，拥有超过20年房地产经验，长期担任中国内地城市大型基础建设、城市规划及城市更新的顾问工作，向内地政府提供专业地产发展、城市规划及相关专业建议。

张李佳蕙92年加盟机管局 25年任行政总裁

机管局行政总裁张李佳蕙于2025年4月获委任为行政总裁。张李佳蕙曾在美国纽约及加州矽谷高科技公司工作多年，其后于1992年加盟机管局，于2022年12月获委任为首席营运总监，并自2024年6月起兼任署理行政总裁。她在机场管理方面拥有超过30年经验，先后在机管局执掌多个高级管理层职位。

张李佳蕙持有美国南伊利诺大学工商管理硕士学位及纽约州立大学电脑科学学士学位，并于史丹福大学修读行政管理课程。

141人获行政长官公共服务奖状 体育专员蔡健斌上榜

另外，共有141人获行政长官公共服务奖状。政府嘉奖对启德体育园开幕筹备工作贡献良多的人士，包括体育专员蔡健斌。蔡健斌毕业后加入政府担任政务主任，曾在2010年至2013年出任元朗民政事务助理专员。及后辗转于多个决策局及部门任职，包括在旅游事务署出任旅游事务助理专员，以及在财经事务及库务局担任首席助理秘书长。他于2021年获港府保送至史丹福大学修读管理硕士，并于2022年毕业。回港后，出任文化体育及旅游局首席助理秘书长，并于2024年9月接任体育专员。



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