海洋公园保育资助届满 田北辰倡水上乐园规模减半 腾空间建游艇会救亡

海洋公园过去4年每年获政府拨款2.8亿元作保育及教育资助，惟有关资助于今日（30日）正式届满。实政圆桌召集人田北辰在社交平台撰文，指海洋公园作为香港的集体回忆，现时正背负「保育」与「水上乐园」两大包袱，若失去政府的政策支持，任何人接手均会「回天乏术」。他建议将连年亏损的水上乐园缩减一半规模，并腾出空间兴建游艇会，以开拓新收入来源补贴亏损。

若保育值得延续 政府责无旁贷

田北辰指，海洋公园现时每年需花费约4.8亿元维持各项保育活动。在不计算水上乐园每年2亿元亏损的情况下，若配合政府2.8亿元的保育补贴，公园原本可录得接近1亿元盈利。然而，随着资助于今日停止，保育项目难以纯商业化模式（即取消所有学生及特定人士优惠）达至收支平衡。

他认为，面对当前困局，海洋公园若非缩减保育规模，政府就必须想清楚保育工作是否值得延续。若认为值得，政府便责无旁贷要继续支持海洋公园，否则公园的保育工作将难以维持。

倡水上乐园规模减半 腾空间建游艇会拓客源

针对另一个「包袱」水上乐园，田北辰直指其目前入不敷出，且毫无转机，每年亏损高达2亿元。他提出「救亡」方案，建议将水上乐园规模缩小一半，期望能将亏损由2亿元减半至1亿元。

至于腾出的空间，田北辰建议改建为具备餐饮及零售设施的游艇会，专门迎合豪宅及游艇客群。他引述政府计划，指当局正打算在海洋公园旁设立200个泊位，以迎接「北艇南下」的超过70呎豪宅游艇。他指出，目前香港大型游艇泊位严重不足，预计该200个泊位将会迅速售罄；届时周边需要相应的配套设施，游艇会正好能满足需求，甚至能吸引游艇公司租用办公室进行租赁及买卖。他期望此方案能为海洋公园开辟新收入来源，从而补贴水上乐园的亏损。

田北辰亦提及与海洋公园公司主席庞建贻的交情，赞扬对方为人灵活、「有谂头」，认为由他担任主席是绝对正确的决定。不过他坦言，即使庞建贻愿意奋身投入并花费大量时间于公职，但面对公园背负两大包袱的现况，点都需要外界帮助。他强调，单靠管理层的努力并不足够，长远而言仍需要政府在政策上给予实质支持，方能带领海洋公园走出困境。