李家超：政府打破利益藩篱 以改革解决民生难题 对接「十五五」规划

庆祝香港回归祖国29周年系列活动启动礼暨「香江奋进启新程」文艺晚会今晚（30日）在红磡香港体育馆盛大举行。多位特区政府官员及中央驻港机构代表，包括行政长官李家超、香港中联办主任周霁、香港各界庆典委员会主席谭锦球等担任主礼嘉宾。行政长官李家超致辞时表示，政府会不断改革创新，全力推动香港经济和社会发展，持续改善民生。

香港各界庆典委员会今年以「维港同庆廿九载 香江奋进启新程」为主题，举办一系列庆祝活动，与全港市民共庆回归喜悦，展现香港「由治及兴」的新气象。

李家超：敢于打破利益藩篱 坚决以结果为目标

李家超致辞时回顾过去一年，指香港经济持续增长，民生不断改善；今年首季本地生产总值增长5.9%，创下近五年最强增幅；政府加速兴建大量公屋、推出3万个「简约公屋」单位，并严厉打击滥用，收回约1万个单位。现时公屋综合轮候时间降至4.7年，轮候期大幅缩短一年半，创8年多以来的最低纪录。

他提到，政府以立法方式处理劣质㓥房问题及规管网约车，填补了多年以来的法律空白，切实解决民生难题，强调这是更好结合「有为政府」和「高效市场」，敢于打破利益藩篱，坚决以结果为目标、以改革解决问题的重要成果。

李家超续指，香港国际排名再创佳绩，世界竞争力排名已升至全球第二。适逢今年是国家「十五五」规划开局之年，特区政府正全速制定首份五年规划，主动对接国家，让香港更好融入和服务国家发展大局。政府将继续提升市民福祉，加快建设北部都会区，并以大学城、产业、科技，以及「宜居、宜业、宜游」为发展目标，全力打造香港经济和社会发展的新引擎。

周霁吁全社会努力对接国家大局

周霁代表中央政府祝贺香港，强调「一国两制」的成功实施使香港保持稳定繁荣。他表示，自回归以来，香港在中央政府支持下经济持续增长、社会稳定，成为全球最安全的城市之一。他呼吁香港社会共同努力，加强与国家发展大局对接，共创繁荣新篇章。

谭锦球致辞时，肯定了特区政府施政的努力以及香港融入国家发展的蓝图，并对香港未来的繁荣稳定充满期盼。他表示，晚会主题「香江奋进启新程」旨在展示香港人的精神与梦想，呼吁大众与祖国同心同行，为建设更美好的香港而努力。

启动礼结束后，文艺晚会随即上演。多位知名艺人及表演团体献上精彩节目，演出阵容包括谭咏麟、钟镇涛、梁汉文、吴碧霞、汪小敏、冼靖峰、黄洛妍等。晚会节目丰富多元，涵盖歌唱、舞剧、机械人及杂技等表演，充分展现香港人的拼搏精神，寓意与祖国同心同行，迈步向前。

记者：梁珮旻

摄影：陈浩元