授勋2026︱蔡俊彦、李思颖全运创佳绩获荣誉勋章 蔡健斌筹备体育园贡献良多获奖状

授勋2026｜由广东、香港及澳门三地共同承办的第十五届全国运动会去年圆满结束，多名表现出色的运动员获政府授勋，其中个人独揽三面金牌的单车运动员李思颖、男子花剑团体金牌得主蔡俊彦，获颁授荣誉勋章。政府亦表扬多名筹备全运会及启德体育园开幕工作的人士，包括体育专员蔡健斌，获政府特颁奖状以示嘉勉。

吴诺弘、贝俊龙等人获社区服务奖状

今年有83人获行政长官社区服务奖状，当中政府嘉许11名在全运会运比赛中表现出色的运动员，包括剑击运动员吴诺弘及梁千雨、单车运动员梁颖仪、在全运会夺港队首金的帆船运动员贝俊龙，以及力压山东队夺金的榄球运动员于力仁 (Julien BOURRON) 、白龙 (Harry John James SAYERS) 及房杰锋等。

另外，共有141人获行政长官公共服务奖状，政府嘉奖人士对启德体育园开幕的筹备工作贡献良多人士，包括体育专员蔡健斌、警务处刑事及保安处处长陈东等人。

艺人韩红亦获行政长官社区服务奖状，政府称赞她热心公益，并致力联系文化界及社福界，建设关爱共融及团结和谐的社区，贡献甚多。北京韩红爱心慈善基金会早前提出向大埔宏福苑援助基金作出特定用途捐款，经与特区政府商讨后，该笔捐款用以推出两项新援助，包括向火灾168名遇难者的家属提供10万元慰问金。

记者︰黄子龙