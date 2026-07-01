授勋2026︱13人获颁纪律部队及廉署卓越奖章 包括周一鸣、江学礼

2026年授勋名单中，有13人获颁纪律部队及廉政公署卓越奖章，较去年多1人。警务处今年有5人获卓越奖章，为纪律部队之最，包括警务处处长周一鸣 、警务处高级助理处长兼国家安全处处长江学礼、助理处长王忠巡 、钟咏敏及冯少兰。其中，政府称赞周一鸣服务警务处逾30年，表现卓越，忠诚勤敏。

入境事务处亦有2人获奖，包括助理处长杨素英、柯重钰，其中政府称赞杨素英服务逾28年，表现卓越，忠诚勤敏。据了解，杨素英在大埔宏福苑火警中，建议为受影响的市民提供紧急补领香港身份证、婚姻证书及特区旅行证件服务，并联络中旅安排办理回乡证。

其他获颁纪律部队及廉政公署卓越奖章包括消防总长郭柏超 、海关助理关长李建基 、署理海关副关长黄蕙荃 、惩教署副署长梁嘉伦 、署理防止贪污处处长李景文 ，以及总廉政主任林雪珊。另外，有48人获颁授纪律部队及廉政公署荣誉奖章。

入境事务处助理处长杨素英获颁纪律部队及廉政公署卓越奖章。

海关助理关长李建基获颁授香港海关卓越奖章。

香港警察队员佐级协会前主席林志伟获颁荣誉勋章。

今年有104人获荣誉勋章，包括香港警察队员佐级协会前主席林志伟，亦有立法会议员黄永威、区议员黄文莉、阮建中等。

记者：黄子龙