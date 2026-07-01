授勋2026︱宏福苑殉职消防何伟豪获追授金英勇勋章 政府致敬：无畏无惧、舍身为民

授勋2026｜去年11月在大埔宏福苑五级火殉职的消防队目（追授）何伟豪，获政府追授金英勇勋章。特首李家超表示，何伟豪因救火而英勇殉职，他执行任务期间遭遇极端高温与猛烈火势，仍然奋力救援，冒着生命危险拯救他人，展现他鞠躬尽瘁、英勇无畏、舍身为民的高尚情操，值得市民致以崇高敬意，因此向他追授金英勇勋章。

政府在嘉许语指，何伟豪为首批救援队伍人员，奉召前往执行救援行动，他冒生命危险拯救他人，在与烈焰搏斗期间身陷险境，不幸受困，及后获救时已失去知觉，不幸于同日证实不治。政府赞扬何伟豪鞠躬尽瘁，无畏无惧，「其展现的超凡勇气和舍身为民的高尚情操，堪称最高典范的英勇精神。」

台风袭避风塘 六水警成功救人获铜英勇勋章

另外，政府向6名警务人员颁授铜英勇勋章，包括高级督察刘迪森、警长胡国图、警员徐伟健 、马君豪 、冯永恒及刘兆杰。政府称赞他们在去年7月20日台风「韦帕」袭港期间，水警小艇分区紧急出动处理铜锣湾避风塘的船只火警，火警引起三次爆炸，在极端恶劣天气情况及持续爆炸威胁下，水警成功从船只救出5人。

去年7月20日台风韦帕袭港期间，铜锣湾避风塘有船只火警，期间3次爆炸，水警小艇分区紧急出动处理，6人获颁铜英勇勋章。

政府称赞刘迪森确保救援行动顺利进行，并作出适当的风险评估，以确保队员安全，无畏无惧地尽力履行职责；胡国图展现领导才能和勇气，适当地评估风险，无畏无惧地尽力履行职责。徐伟健、马君豪、刘兆杰及冯永恒面对爆炸、高温及火屑仍临危不乱，无畏无惧地尽力履行职责。

记者：黄子龙