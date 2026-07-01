授勋2026｜陈健波、刘遵义、林广兆3人膺大紫荆勋章 卢煜明、陈克勤等8人获金紫荆

授勋2026｜政府公布2026年授勋及委任太平绅士名单，今年有466人获行政长官颁授勋衔及作出嘉奖，比去年的427个勋衔为多。3人获最高荣誉的大紫荆勋章，包括行政会议成员陈健波、知名经济学家刘遵义及福建社团联会荣誉主席林广兆。8人获金紫荆星章，包括中文大学校长卢煜明、民建联主席陈克勤等人。

政府赞陈健波当年领导财会展现坚毅承担

政府表示，获授勋衔及嘉奖的人士来自社会不同阶层和不同背景，为香港在不同范畴作出重大的贡献，惠及社会各个领域和界别。特首李家超感谢所有得奖人士对香港作出重大贡献，希望他们继续在其范畴尽展所长、服务社会。

今年有3人获大紫荆勋章，与去年相同。陈健波去年不再连任立法会，政府在嘉许语称赞陈健波担任议员期间，既监察政府施政，亦致力协调和团结议员支持政府施政，促成通过多项重要法案，特别提到他出任财委会主席近7年期间，展现坚毅、承担、果敢，并卓越的领导才能，成功带领财会通过政府拨款建议，坚定维护民生福祉。

卢煜明膺金紫荆星章 获赞成就卓著

中大前校长刘遵义亦获大紫荆勋章，政府称赞他多年来推动香港金融服务的国际竞争力，其精辟建议有助金管局有效应对快速变化的全球金融环境所带来的挑战，以及保障香港的货币稳定；推进港深两地高等教育合作，贡献尤深。现年92岁的林广兆是「福建帮」元老，目前仍是珠海学院校董会主席，政府称赞他致力促进与内地多个不同领域的互动交流，热心公共及社会服务，致力培育年青人及促进香港教育发展。

金紫荆星章有8人获勋，比去年少12人。其中，政府赞扬中大校长卢煜明在无创产前检测方面的成就卓著，近年更致力研发早期癌症检测的全基因组方法，惠及全球公共衞生，贡献非凡。他积极推动科技发展，提升香港作为科研卓越中心的地位，同时就医学研究及公共衞生策略向政府出谋献策，对香港建树宏大。卢煜明回应指非常荣幸，这份荣誉是对他和团队的肯定，亦鼓励他为香港高等教育及科技创新界作更大贡献。

行会成员、民建联主席陈克勤同获金紫荆星章，政府称赞他展现卓越领导能力和坚定维护国家安全的决心。其他获金紫荆星章人士包括前财库局常秘（财经事务） 甄美薇、医管局主席范鸿龄、全国政协委员李文俊、叶永成、前惩教署署长单日坚、香港中华联谊会创会会长郑翔玲。

汤文龙、栗潜心膺铜紫荆星章

今年19人获银紫荆星章，比去年少10人，包括立法会议员陈恒镔、黄国、刘智鹏及姚祖辉、前刑事检控专员杨美琪、菁英会创会主席施荣忻、资深粤剧表演艺术家阮兆辉等。 当中政府赞美杨美琪凭借丰富法律知识，勇于承担极具挑战性的工作，竭尽所能维护司法公正。

40人获铜紫荆星章，包括律师会会长汤文龙，政府称赞他致力加强两地法律专业交流合作，积极推广青少年法治教育。全国人大常委会前委员长栗战书的女儿栗潜心亦获铜紫荆，政府赞许她积极倡导「一带一路」发展、爱国主义教育、国家安全及青年发展，表现出众。胡志光获颁授铜紫荆星章，以表扬他一直尽心竭力为政府及香港市民服务，克尽厥职。胡先生退休前为民航处副处长，任职政府

二十八年多。其他获勋者包括港区人大代表邝美云、立法会议员陈祖恒、总商会前主席阮苏少湄、香港机场保安有限公司行政总裁张德强、足总主席霍启山、全运会统筹办主任杨德强等人。勋衔颁授典礼将于今年稍后时间举行。

恒地主席李家诚太太徐子淇成为太平绅士。

徐子淇、杨美珍、沈慧林成非官守太平绅士

另外，共65人获行政长官委任为太平绅士，其中44人为非官守太平绅士，包括恒地主席李家诚太太徐子淇、港铁行政总裁杨美珍、机管局行政总裁张李佳蕙、万希泉创办人沈慧林、立法会议员林振升等。太平绅士主要职能是巡视惩教院所、羁留中心或其他院所，以确保其有效管理，以及没有任何人士被不公平对待或被剥削权利。

授勋2026｜466人获行政长官颁授勋衔及作出嘉奖：

大紫荆勋章 (3)

金紫荆星章 (8)

金英勇勋章 (1)

银紫荆星章 (19)

纪律部队及廉政公署卓越奖章 (13)

铜紫荆星章 (40)

铜英勇勋章 (6)

纪律部队及廉政公署荣誉奖章 (48)

荣誉勋章 (104)

行政长官社区服务奖状 (83)

行政长官公共服务奖状 (141)

大紫荆勋章︰

陈健波 、刘遵义 、林广兆

金紫荆星章︰

陈克勤 、卢煜明 、甄美薇 、李文俊、范鸿龄 、单日坚 、叶永成 、郑翔玲

银紫荆星章︰

陈恒镔 、黄国 、刘智鹏 、姚祖辉 、梁仲贤 、杨美琪 、黄志光 、王学玲 、方文雄 、施荣忻 、庄创业 、陈健平 、黄永灏 、黄敏利 、杨伟诚 、叶振南 、刘陈小宝 、高拔升 、阮兆辉

铜紫荆星章：

陈祖恒、余汉坤 、周厚立 、梅应源 、黄少康 、何芷韵 、李敏碧 、李志峰 、阮苏少湄 、栗潜心 、庄紫祥 、黄志斌 、温幸平 、董清世 、霍启山 、邝美云 、张德强 、周树箐 、胡永祥 、叶奕成 、詹洪良 、刘与量 、萧志成 、方舜文 、何猷启 、李伟安 、冼国良 、林振宇、凃雅雅 、胡志光 、张国辉 、陈柏祥 、陈德茂 、陈铁彪 、汤文龙 、黄健民 、黄庆康、杨德强 、谭麦美燕 、关善明