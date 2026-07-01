回归29周年︱特区政府庆祝酒会 黎家盈惊喜现身 于太空展示区旗：祝愿香港更繁荣稳定

今天（1日）是香港回归祖国29周年纪念日，特区政府早上于湾仔金紫荆广场举行升旗仪式，以及在会展举行酒会庆祝。出席者包括行政长官李家超伉俪和政府高层官员，前特首林郑月娥、梁振英夫妇、曾荫权夫妇均有出席。中央驻港机构代表亦有出席，包括中联辨主任周霁等人。其他出席嘉宾亦包括，行会成员陈健波、张宇人、任志刚、陈克勤，以及多名立法会议员。

特首李家超伉俪于约早上7时52分进场。警察银乐队在现场奏乐，护旗方队及仪仗队以中式步操进场，飞行服务队多架直升机分别悬挂国旗及区旗，飞越维港上空，消防船及水警轮则在会展对开海面喷水花致敬。与往年一样，升旗仪式不设公众观礼区。护旗方队及仪仗队于上午7时55分，以中式步操进场，升旗仪式于8时如常开始，现场奏唱国歌。

黎家盈太空上拍片 展示区旗：祝贺香港更繁荣稳定

升旗仪式后，特区政府随即于在会展举行庆祝酒会，李家超伉俪于约早上8时25分进场。香港儿童合唱团包括8名在1997年回归活动中曾献唱的成员，献唱由香港著名作曲家何崇志作词及作曲的经典合唱作品－《只有和声》。歌曲描绘了一位歌者，她的声音穿越重洋，寻找志同道合的灵魂。当她的歌声在彼此之间回响，世界仿佛化作和谐的网络，打破界限，让人与自然齐声同唱。

正于太空国家空间站、来自香港的载荷专家黎家盈拍片，并在国家空间站展示区旗，以显示对国家的感谢及对香港的祝福。她更以广东话称，她能在国家空间站显示「一国两制」下，祖国给予的珍贵机遇，让她可参与国家航天工程，对此深感自豪，可为国家建设航天强国、推动人类文明向前发展，为全人类共创美好未来，祝贺香港在国家的关心及支持下会更繁荣稳定，呼吁大家为祖国及香港更美好的明天努力奋斗。

李家超：北都已由「纸上蓝图」进入收成期

李家超致辞时表示，国家主席习近平于4年前，出席本届政府上任的就职典礼，提出4个必须、4点希望成为他的施政蓝图，又称自己在4年来改变了政府文化、建立以结果为目标的政府，亦解决香港累积多年的问题，历史性完成《基本法》23条立法，筑牢维护国家安全屏障，全面落实「爱国者治港」原则等。

展望未来，他指将全速编制香港首份五年规划，确保经济及社会发展的重要一步，是以民为本施政理念的载体，当涵盖多项民生事务，香港亦会主动及融入国家发展大局，进一步巩固及提升香港在国际金融、航运、贸易及创科等国际中心地位，加强建设国际航空枢纽、强化全球离岸人民币业务枢纽，构建大宗商品交易生态圈、打造高端人才合作高地等，并深化国际交往合作，开拓新市场，持续提升香港的竞争力。他亦会全速推进北部都会区建设，以大学城、产业、科技、宜居、宜业为北都建设的目标，成为香港发展的突破点，形容北都已由纸上蓝图进入收成期。

李家超补充，今年的7月1日有另一个意义，就是中国共产党成立105周年的重要日子。根据《宪法》，中华人民共和国政治制度的最高原则是中国共产党领导。香港特区根据《宪法》设立，保持原有的资本主义制度和生活方式，继续实行普通法制度，人员、资金、数据、货物等自由流通。国家的繁荣昌盛，是香港最坚强的后盾。

他最后以「乘风破浪久相期，看今日扬帆万里」为结语，称相信凭着「一国两制」的独特优势、香港人的灵活应变，香港这艘东方之珠巨轮必将乘著国家发展的东风，破浪前行，开创更耀眼夺目的未来。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球