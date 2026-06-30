庆祝中国共产党成立105周年 特区政府7.1会展加插庆祝活动仪式

明日（7月1日）是香港回归29周年纪念日，行政长官李家超和政府高层官员早上8时将出席升旗仪式及之后的庆祝酒会，庆祝香港特别行政区成立29周年。据了解，多名收界人士近日收到由特区政府及香港中联办共同发出的邀请函，邀约参与明日早上9时30分在湾仔会展举行的「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」。

北京7.1举行「庆祝中国共产党成立105周年大会」

北京人民大会堂7月1日早上10时将举行「庆祝中国共产党成立105周年大会」，据新华社报道，中共总书记习近平届时将向获得中共最高荣誉「七一勋章」的人士颁授勋章，并发表讲话。

在香港，多名政界人士在本月27日收到特区政府及中联办发出的邀请函，邀请参与7月1日在湾仔会展举行的「庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式」。有获邀人士指，当日早上在会展参加回归庆祝酒会后，便可参与中共建党活动启动仪式，预料届时会透过视像观看习近平讲话及参观展览。

特区政府昨日发稿，指升旗仪式上午8时在湾仔香港会议展览中心外的金紫荆广场举行。社会贤达及制服团队成员会出席仪式，现场不会设立公众观礼区。升旗仪式中，警察乐队将会奏乐；在歌唱家林俊和邱芷芊的领唱下，庇理罗士女子中学和皇仁书院合唱团会献唱国歌；特区政府纪律部队会在空中和海上敬礼。

升旗仪式结束后，特区政府会在会展三楼大会堂举行庆祝酒会，行政长官将为酒会主礼。驾驶人士请注意，在上述庆祝活动举行期间，警方会在金紫荆广场一带实施特别交通安排。