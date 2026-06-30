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立法会就任半年 影片回顾工作 全体议员至今开设225间办事处

政情
更新时间：13:31 2026-06-30 HKT
发布时间：13:31 2026-06-30 HKT

第八届立法会就任半载，立法会秘书处特别制作了一套工作回顾精华影片，题为「守正创新 团结奋进」。立法会主席李慧琼指，有关的8个字既是本届立法会过去半年的工作写照，更是全体议员对香港市民的庄严承诺。

立法会主席李慧琼今日(30日)在社交平台发布有关的影片，在帖文中，解释这8个字的意思，「守正」： 议员继续履职尽责，依据《基本法》履行宪制职能，本著务实为民的原则，严谨审议法案与审批拨款；「创新」── 在原有的基础上，开创先河，革新破局，本届立法会历史性与特区政府建立协同机制，在早阶段就协助编制香港第一个五年规划；议员又认真学习，参与涵盖国家、经济民生等事务的学习会，与时并进。

「团结奋进」── 团结不仅在于议会内的协作，亦体现于立法会与市民之间的紧密联系。全体议员已在全港各区设立多间办事处，以及开设社交平台，开拓更多元、更直接的沟通渠道。透过积极落区调研考察，议员深入聆听市民和业界声音，切实履行「民意代言人」的角色。

回顾议会半年工作

在影片中，提到议会半年来的工作，当中包括半年通过4项法案，审议54项附属法例，批准拨款695亿，同时配合及协助编制香港五年规划，收集570份建议书，仅用一个月向行政长官提交报告；助力加快北部都会区建设，包括到现场考察，通过决议案，提高借款上限支持北都相关工程发展。影片还提到现时全体议员设225间办事处，遍布香港，议员亦设有社交平台，进行多元交流；立法会亦说好国家及香港故事，加强政策解说，反驳及澄清对港失实抹黑言论，全力维护香港国际声誉。

李慧琼最后强调，全体议员定必继往开来，以国家和香港整体利益为依归，助力国家与香港的高质量发展，继续做到「民有所呼、我有所应」，共建美好家园。

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