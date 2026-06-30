两新成员获委加入私隐专员公署  7.1起上任为期两年

个人资料私隐专员钟丽玲今（14日）宣布，委任陈俊伟及黄家伟工程师为个人资料私隐专员公署科技发展常务委员会的新成员。两人任期均为两年，由2026年7月1日至2028年6月30日。



陈俊伟为香港电脑学会会长。他在资讯科技界拥有逾25年经验，曾在大型机构推动企业资讯科技、数码转型及人工智能创新应用，在领导制定及推行多年期数码与人工智能策略方面有丰富实践经验。

个人资料私隐专员钟丽玲今（14日）宣布，委任陈俊伟及黄家伟工程师为个人资料私隐专员公署科技发展常务委员会的新成员。资料图片

黄家伟为香港互联网注册管理有限公司行政总裁，他在公私营机构从事业务发展及策略管理有逾30年经验。他领导互联网注册公司推动数码创新，以及巩固香港作为全球电子商贸枢纽的地位。



私隐专员亦借此机会，向所有委员会成员，特别是任期届满的张伟伦博士及杨瓞仁教授，过去多年来对委员会作出的贡献及所给予的宝贵意见，致以诚恳的谢意。



自7月1日起，委员会的成员如下（按姓氏英文字母排序）：

钟丽玲女士, SBS（个人资料私隐专员）（主席）

陈俊伟先生（新成员）

朱伟年博士

黎少斌先生

李嘉乐教授

黄家伟工程师（新成员）

立法会议员黄锦辉教授, MH

姚兆明教授

