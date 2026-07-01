议政随想︱谭镇国：《设立新界北医院联网 破解地区医疗困境》

立法会日前通过我提出的首个议员议案「加快规划并落实新界北医院联网，促进新界北医疗发展」，促请政府因应北部都会区的加速发展，尽快增设新界北医院联网，调整资源，从根源纾解新界北公营医疗服务压力。北都建设提速，人口攀升，改革刻不容缓，以免将来要追落后。

沿用25年的新界东、西两大联网划分，在人口结构变化下已渐见局限。加上新界北欠缺妇产科、心胸外科等关键专科，长者及长期病患需长途跋涉跨区求诊，身心俱疲。若未能及时重整医疗资源、分流就诊压力，公立医疗系统负荷将持续加剧，或致延误治疗，终令市民受苦。

「加快规划并落实新界北医院联网，促进新界北医疗发展」议案日前获得通过。

我提出设立新界北医院联网，整合北区、天水围、博爱医院以及北都规划中的牛潭尾、洪水桥医院，全面重整新界东西两区的医疗资源，完善区内专科服务，市民可以原区求诊，缩短轮候时间。同时善用古洞北新发展区、新田科技城预留的医疗用地，规划基层医疗中心及私家医院，形成公私互补格局，为市民提供多元选择，有效分流公营医疗服务的压力。

设立新界北联网不仅解决眼前困难，更具长远价值：北都有新田科技城、河套创科园及第三间医学院，可培育医疗人才，同时推动生命科技研发转化，令更多先进的医疗技术可以落地应用，惠及全港市民。

政府根据新界的人口增长，指出设立新界北联网的条件正更臻成熟，医疗革新非一蹴而就，我期望政府紧贴北都发展节奏，尽快启动联网建设，让新界北居民早日享有便捷优质的医疗服务，实现全港医疗资源均衡发展。