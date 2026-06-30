大棋盘︱AI宣传避堕「糖衣陷阱」 公关界：负评好过无人讲 可「自抽」化解危机

惩教署近日趁「国际禁毒日」推出禁毒宣传短片《Obsession糖衣陷阱》，利用AI生成「女团MV」，惟前半分钟大篇幅讲述女团「推销」毒品，制作精美又善用潮语，反而令人以为是美化毒品，最终片段下架，惩教署承认有不足之处。在AI时代，善用科技制作文宣是大势所趋，今次事件再次证明人类把关的重要性，当局闹出「关公」之余，更重要的是吸收经验转危为机，毋须「一朝被蛇咬」。

若只论影片制作细致度，惩教署这段影片亦见用心，例如度身订造4个AI女角，相当吸睛，名字均与毒品相关；又加入「超dope」等贴近年轻人的潮语，难怪有网民戏言只看头30秒已被「圈粉」。影片后半段才反转结局，带出毒品祸害，实际宣传效果已打折扣。

社交平台睇片 「黄金十秒」定生死

网络短片例如Instagram Reels、TikTok有所谓「黄金十秒定律」，意思是观众看短影片时，决定「留下来看完」还是「直接滑走」的时间只有短短几秒，若前3秒欠缺强烈画面冲击或悬念，观众的手指就已经滑走；倘成功留住，接下来的7秒内必须快速进入正题，告诉观众这条影片价值所在，或再出现有趣画面。

今次AI禁毒片令观众不止停留10秒，惟迟迟未入正题，铺排部分掩盖了核心的反吸毒讯息，实为可惜。该片段首次曝光是上周五惩教署的禁毒活动，现场参加者「企定睇片」，问题未至太大，但网络世界完全是另一回事。

其实不少部门、机构近年也有用AI宣传，形式不一，例如在《星岛头条》发布的「一分钟话你知」短片，主题明确，节奏亦较明快。政府近年大力拥抱AI发展，有部门愿以创新方式宣传，值得鼓励，但分寸也必须拿捏妥当，不能对AI的产出照单全收，或因为已投放时间心力制造，抱有「做得唔好嘥」心态；AI始终是辅助工具，人的判断力、价值观才是灵魂，若欠缺严谨把关，也可能跌入AI的「糖衣陷阱」。

不过在网络世界，所谓「有Noise好过无Noise」，当局又可否借今次公众关注，宣传禁毒讯息化危为机？华员会会长蔡冠龙昨日指，当年消防处推广救人文化的吉祥物「任何仁」，初时也被嘲笑，但最终推广效果不错。

蔡冠龙指，消防处的「任何仁」推出之初都被网上舆论嘲笑，但最终都推广得不错。

公关界：负评总好过无人讨论

有资深公关界人士指，社交平台是解读方向无限的世界，今次AI片段负责团队，可能过于将注意力放在形式、制作技巧上，没留意到将所有元素拼凑出来的效果，但「信息准确度」对任何宣传都是最重要。不过他坦言，网上世界必定有负面意见，不可能既要高讨论度，又想「滴水不漏」，宣传最忌惮的不是负评，而是无人讨论。

该人提到，过往不乏公关团队出错后成功执生，透过「自抽」转危为机的例子，署方不妨考虑借用今次热度，推出相关主题的禁毒讯息，「风险一定有，可能有人会觉得『仲想嚟多镬』？视乎点衡量。」他笑言，难得政府部门尝试用破格形式宣传，无谓泼太多冷水，吸收经验往后做好更重要。

立法会议员何敬康指，禁毒需要多元化宣传，利用AI片段吸引年轻人的原意是好，但署方误判了宣传形式，负面事物就应该采用负面特征，举例政府当年打击乱抛垃圾，宣传时将「垃圾虫」营造得丑陋、肮脏一些：「你唔会揾小忌廉去扮垃圾虫㗎嘛！」他认为事件亦是警戒，善用AI有必要，但使用者要懂得驾驭，并先找熟悉网络生态的人员审视一番。

至于「自嘲」做法，何敬康认为未必需要，因风险不小，坦言网上生态千变万化，宣传手法难有「定律」可言，一切视乎受众需要。

聂风