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AI+与产业发展策略、税务政策咨询委员会同日首开会 陈茂波：探讨确保AI红利惠及社会

政情
更新时间：19:09 2026-06-29 HKT
发布时间：19:09 2026-06-29 HKT

今年《财政预算案》提出成立「AI+与产业发展策略委员会」及税务政策咨询委员会，财政司司长陈茂波担任主席，两个委员会同样在今日（29日）举行首次会议。在税务政策咨询委员会，委员在会议上听取并讨论了香港现行税务制度下的各项优惠政策与措施，以及本年度《财政预算案》所提出的相关内容，包括促进投资及产业发展的优惠政策等。

陈茂波表示，税务政策是提升经济体竞争力的重要一环，香港有简单低税制的制度优势，税务政策获国际广泛认可，例如在国际管理发展学院最新发表的《2026年世界竞争力年报》中，香港的税务政策连续两年位列全球第一。然而，面对不断转变且日趋激烈的全球竞争环境，必须与时并进，持续优化税务政策，营造更便利的营商环境，吸引更多优质企业落户和产业群聚，支持本港经济的多元长远发展。

由财政司司长陈茂波担任主席的税务政策咨询委员会。
由财政司司长陈茂波担任主席的税务政策咨询委员会。
由财政司司长陈茂波担任主席的税务政策咨询委员会开会。
由财政司司长陈茂波担任主席的税务政策咨询委员会开会。

陈茂波：深化拓展「AI+」更好对接国家发展策略

至于AI+与产业发展策略委员会，今日会议上讨论了人工智能的发展，以及其与产业的深度融合，让相关技术赋能各行各业升级转型，持续发展；委员亦就一系列相关议题讨论交流，包括科研创新、数据流动与安全、算力建设、应用场景、人才培育、资金投入，以及治理政策等。

陈茂波指，当前新一轮科技革命与产业变革正加速演进，人工智能在其中发挥关键引领作用。人工智能不仅本身是重要产业，更正深度赋能千行百业，尤其在提升企业生产力、开拓新业态、新赛道与新应用场景，以及推动更普惠包容的产品与服务方面。他提到，国家「十五五」规划明确提出深入推进数字中国建设，深化拓展「AI+」行动，如何更好对接国家发展策略；如何善用并结合香港在基础研究、国际化应用场景、资金、人才及环球联系等方面的优势，加快人工智能的发展与应用，提升各行各业的竞争力，并为其创造新机遇，同时确保其红利惠及社会各界，是委员会重点探讨的课题。

「AI+与产业发展策略委员会」。委员会的职权范围包括为人工智能驱动产业转型、创新及发展，订定优次和策略；推动「政、产、学、研、投、用」的协作，推动AI的产业应用，促进不同产业的智能化发展；促进AI与各产业的深度融合等。

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