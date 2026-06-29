公屋拟加租2.04% 议员：增幅温和可接受 促检讨机制加入通胀及经济数据

政府建议资助房屋小组委员会根据「公屋住户入息抽样统计调查」得出的结果，把公屋租金向上调整2.04%。立法会房屋事务委员会委员杨永杰表示，今次平均每月51元的增幅，对大部分家庭而言属可负担范围，并未构成沉重的经济压力，认为政府在检讨租金时，确切平衡了整体经济数据与租户的实际情况，做法值得肯定。

杨永杰倡租金调整机制增通胀数据

杨永杰表示，随着社会经济环境不断转变，现行主要基于「住户入息抽样统计」的租金调整机制，亦迎来了与时并进的契机。现时各项津贴及最低工资上调虽然带动了名义入息上升，但市民同时也面对物价波动的影响。为了让机制更精准地反映租户的实际生活水平，进一步兼顾购买力等因素，建议可探讨为机制注入更多弹性。为让房屋政策持续发挥惠民效益，建议政府在未来的机制检讨中，考虑在现有「入息指数」外，适度参考通胀率、物价指数及整体经济增长等数据，让调整公式更多元化，贴近真实的社会经济状况。

他续说，面对未来充满变数的经济环境，一个与时并进、具备足够弹性的租金调整机制，将有助进一步保障基层市民安居乐业。期望政府能适时启动机制检讨，广泛听取社会意见，与市民携手共建稳定和谐的居住环境。

陈学锋：公屋租户收入落后大市

另一名委员、民建联议员陈学锋表示，今次租金增幅温和，对一般基层租户的实际财政压力相对有限。他续指，今次租金加幅参考2023年至2025年公屋租户收入变化制订，关注到两年间公屋住户平均收入仅增长2.04%，表现明显落后大市。

陈学锋补充，公屋基层收入增长乏力，部分源于本港内部消费气氛偏弱，导致基层职位流失、基层失业情况反复，直接拖低不少基层家庭的整体收入。他呼吁政府善用现行租金援助机制，纾缓面对短期经济压力的弱势租户，减轻基层生活负担。

记者：黄子龙

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