专访｜田总拟扩充明年渣打马拉松 罗淑佩：亚运后将检视队制运动资助

现届政府任期余下一年，文体旅局局长罗淑佩表示一年其实很长，仍可以做很多事。她透露田径总会已有初步计划，扩充明年渣打马拉松，并正与各部门商讨当中；今年9月「国际足协东盟杯」（FIFA ASEAN Cup）会在港举办，部分赛事会在启德体育园举行，包括决赛，罗坦言很希望港队可杀入决赛。至于会否争取下届留任，她说目前继续专心努力工作，没时间去想，一切言之过早。

罗淑佩：去年「咬紧牙关」加大精英运动员资助

她笑言，自己在文体旅局局长岗位做了18个月，已经历了启德开幕、粤港澳合办15运会等很多大事。她的原则是文、体、旅尽量兼顾不会偏心，文旅谈了许多，也得说说体育。举例去年政府财政仍然十分紧张时，因应杭州亚建和巴黎奥运取得的好成绩，决定「咬紧牙关」加大精英运动员的资助，除了投资未来，也是考虑到运动员愿意将人生最黄金的时间贡献体育，也必须尽力为他们制造条件安心地训练，令本港体育成绩越来越好。

至于未来一年有哪些工作必须完成，她笑言工作是长做长有，没有「做完」的时候！其中一项是9月名古屋亚运会完成后，将检视队制运动的资助，她说受制于香港只是一个城市，地方小、人不多，很难期望队制运动如「三大球」成绩排在国际前列，但每次见到中国香港足球队、手球队在启德主场比赛时观众造出「一片红海」，气氛炽热，大家兴奋打气，又觉得值得研究如何给予队制运动更到位的支持，和如何让年轻运动员更投入，也是为下届亚运及全运会做好准备的重要一环。

谈五年规划 罗淑佩：要用好香港独特性

文化方面，她称会持续检视「M」品牌制度及支援计划、文化艺术盛事基金，以至电影、文创相关范畴的不同资助计划如何可更与时并进，更切合业界需要，以及如何在不减少资助的前提下，做一些整合提高成本效益，达至更有效的产业化。

香港正筹备首份五年规划，她指目前听到不少人关注硬件建设，同时也要谋划香港中外文化艺术交流中心的未来发展，当中包括用好香港的独特性。她举例说，港式奶茶中的茶全都源自中国，喝茶也是中国人千百年多的传统，但香港也承袭了红茶加奶的英式喝法，同时加以改进，百川汇流混合不同茶叶，最后冲成为一杯浓郁、香醇、独特的「港式奶茶」。她认为这对香港也是启发，大家集思广益找出令这杯奶茶更好味的方法。

记者：郭咏欣