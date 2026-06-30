专访︱罗淑佩：启德体育园成推动经济突破关键 两巨星争夺跨年档期开演唱会

去年全年访港旅客达4990万人次，大幅增长一成二，但餐饮、零售业的生意不升反降，呈现「旺丁不旺财」的情况。文化体育及旅游局局长罗淑佩接受访问时解释，以往很多人来港购买奢侈品致消费水平高，疫后消费模式改变，全球奢侈品消费减少时，香港亦一样，但启德体育园为本港带来关键性突破，各盛事每次可制造近1万个临时职位，亦带动周边消费，认为这个品牌带来的经济效益不应被忽视。她更透露，目前已有两位巨星争夺明年年底在体育园开跨年演唱会的档期，足见体育园已是非常抢手的场地。

罗淑佩：旅客未必再期待「大堆头」表演

罗淑佩指，那些认为本港「旺丁不旺财」的评论，很多是将现在与2018年访港旅客达6500万人次的高峰作对比，当时拉高消费数字主要依靠奢侈品消费，其实现在仍有很多人在名店外排队，但消费的确是比当年少了。不过她留意到现在旅客会愿意购买其他物品，如美妆产品，「化个靓靓靓的妆去看演唱会，打卡特别好看」，又或去博物馆买文创产品，西九的法老猫正是超出预期地火红起来。一方面旅客未必再热捧大堆头、杂锦式的表演，但另一方面真挚的人和事可能更吸引他们。

北上消费令本港餐厅数目减？罗淑佩：先巩固质素及懂得宣传

近来本港餐厅数目减少，有指是港人北上消费与旅客量不足所致。罗淑佩认为餐厅固然要巩固出品的质素，也要懂得宣传、说好自己故事，举例传统点心师傅制作虾饺讲究有13折，但现在可能没有很多酒楼能做到，以点心车推售点心令人怀念，但现在也如鳯毛麟角。她认为餐厅以至其他商号该如何去保存「烟火气」，又或者引入什么新亮点都值得思考。她坦言旅客是贪新鲜的，如果要依赖一两门功夫就要做得很精细完美，但长远始终要思考如何创新。



她续称，根据数据显示有七成七访港旅客是来自内地，两成三是外地旅客，如果餐厅要吸引海外旅客，那么就必须备有英文餐牌了。而港人经常北上消费其中一个原因也是喜欢内地选择多，那么本港餐厅亦应该思考旅客来港想要的是甚么，为甚么要在港消费。

她主动提到，政府经常说盛事可带来经济效益，近日有企业主动透露，今年首4月期间在九龙城及土瓜湾向饮食业客户供应饮品销售量，按年增长两成七，印证体育园拉动了周边社区消费，同时，启德主场馆每次活动亦可制造近1万个临时职位。纵然很多人质疑旅客看完演出后马上乘车回深圳，但不要忘记那些旅游巴、公共交通都是本港公司提供的服务，形容这些都是「硬GDP」。

罗淑佩指，体育园开演唱会场地抢手，印证拉动经济作用。资料图片

体育园开演唱会抢手 印证拉动经济作用

至于体育园多办演唱会，她表示园区至今做了超过150场国际及本地的体育和娱乐活动，骤眼看占全年365日比数不高，但她提出办演唱会必须有足够时间去搭台、踩台等，「经验说没有做好彩排，可能会很危险」，而体育活动需要用到草地就需要时间铺草皮和养草，举例3月底五月天演唱会后，要养草数星期才赶及举办七人榄球赛。她认为现在园区的绩效指标只算活动进行的日数，未有计算预备工作，日后或要加入考虑当中。

另外，去年8月首位在体育园开演唱会的华语女歌手G.E.M.邓紫棋，曾计划今年9月重返「娘家」，但申请档期失败，要移师深圳。罗淑佩说据她了解，主办方较迟才表达「想返场」意愿，但现在体育园档期的确十分抢手，未够一年要重返确实有难度，但有巨星演出后想回来，证明对场馆有好感，亦有信心歌迷会一来再来，也侧面印证启德拉动经济的作用。

记者：郭咏欣