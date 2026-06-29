大棋盘︱新皇岗口岸本地立法「开快车」 料需加会审议

新皇岗口岸实施「一地两检」安排和「合作查验、一次放行」，大幅缩短未来两地通关时间，各界引颈以待。全国人大常委会上周审议通过，授权香港对皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定草案，待本地立法、测试演练完成后便会开通。立法会议员亦有心理准备「开快车」审议，由于7月休会前只剩两次大会，且本身法案「塞车」，预计额外加会审议的机会不小。

身兼立法会主席的全国人大常委李慧琼日前指，立法会将提速进行本地立法的审议工作，但未有详细谈及立法时间表。特区政府上周五声明指，待国务院确定港方口岸区及相关延伸区启用日期、具体坐标和面积后，会尽快向立法会提交相关条例草案推进本地立法工作。

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7月立法会议程「塞车」

据知政府对口岸相关立法工作亦非常紧张，早前初步与立法会讨论后续安排，冀尽早完成。按立法程序，政府一般会先将议题提交事务委员会讨论，形成共识后刊宪并提交首读。保安事务委员会主席邵家辉指，暂未知最新安排，但只要议题交上委员会讨论，议员必定尽量配合，因新皇岗口岸是重要关口，便利市民往返内地。

「一地两检」本地立法涉及较多技术细节，预料立法会成立法案委员会的机会较大，不少议员尤其港区人大政协均有意加入。身兼港区人大的法律界议员陈晓峰上周有份列席人大常委会，他说暂不清楚立法工作进度，但如有成立法案委员会必定争取加入，早前人大开会期间，也了解到不少口岸规划细节，若议员有疑问，也可以帮忙解答，务求立法工作尽快完成。至于规划细节详情，他称部分涉及机密文件，有待官方正式公布。

立法会在7月休会前，只剩7月8日及15日两次大会。上周五内委会会议上，主席陈振英提到7月15日的大会中，将有两项深受市民关注的政策法案，分别是地盘禁烟、网约车规管，进行察悉议案辩论，共计8小时或更长，因此建议该次会议的议员无约束力议案一律「让路」。

有资深议员预计，7月8日的大会相对赶急，未必来得及讨论新皇岗口岸相关法例，即使来得及首读，也需要经内会、法案委员会（如有）等程序，并在另一次大会完成恢复二读辩论、全体委员会审议及三读；而15日会议议程本身也「大塞车」，难以再加入新的项目。

以目前会议日程，不排除要额外「加会」审议新皇岗口岸法案，「基本上只要政府开口要『开快车』，就肯定要加会，目前日程一定嚟唔切」。由于立法会全体议员7月19日至25日，须到北京参加国家事务研修考察，预料若有加会，最快会在7月最后一个星期进行。

事实上，政府7月内亦把调整后北部都会区专属法例立法建议提交立法会，争取年底前通过，尽快打通两地「四流」，即人流、物流、数据流及资金流，因此一众议员已有心理准备，暑期休会期间「无得唞」，随时要「on call」加会。

行政主导下，立法会需配合政府提交的法案，特别是新皇岗口岸关乎两地便捷通关、更好融入国家发展大局，相信议员即使要减少「暑假」日数，亦不会有太多怨言。

聂风