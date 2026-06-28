田北辰促中小企创新求变 引入科技保安全 公营机构推「CEO升主席」

政府正就香港经济和社会发展第一个五年规划展开公众咨询。实政圆桌召集人、前立法会议员田北辰指出，经济转型的关键在于「民生自救」与「人身安全」。他促请30万中小企老板以创新求变，并建议政府引入科技以加强安全防范，同时借鉴机管局及港铁成功经验，推广「行政总裁升任主席」的管理模式，长远保持公营机构管治连续性。

30万中小企须靠创新自救

田北辰指出，本港生产总值（GDP）数据虽理想，但实质民生经济疲弱，吉舖增加且市民北上消费成风。他认为，本港中小企面对租金、人工及物价「三高」挑战，出路在于走高端及创新路线，在无法与内地斗平的情况下，必须以高质素取胜。

他以其服装公司为例，近年将羊毛西装销售比例由一成提升至近七成，专攻高质客群，并强调布料必须不断创新，最多两年便须更换。他又以餐饮业为例，指出不少本地食肆菜单数十年如一日，转变不够迅速。他强调，全港30万名中小企老板责无旁贷，必须主动发挥创意求变变阵，民生经济无法依赖政府，必须依靠民间自救。

吁医管局复制「CEO升主席」模式

在人身安全与科技应用方面，田北辰直言本港防范意外的态度流于粗疏。外地公路维修早已实现机械化、自动放置雪糕筒并配备防撞感应器，反观香港医院被揭发缺乏基本的双人核对系统（partnering system）而导致事故，亦频生工业意外。鉴于过去5年本港职业伤亡致命个案累计逾1,280宗，他建议政府在五年规划中制订指标，例如在五年内将工业死亡人数减半，提升社会防范触觉。

此外，田北辰赞扬机管局及港铁近年在服务与形象上的进步，归功于两者打破常规，采用「行政总裁升任主席」的用人模式，确保了管理方针的高度连续性。他认为医管局有机会复制此成功模式，并赞扬现任行政总裁李夏茵作风实事求是、敢于问责，期望她完成任期后能循此路径升任医管局主席，带领医疗体制改革。他促请政府未来物色实干人才，长期保持机构管治的连续性，这才是对市民福祉的最大贡献。