邓炳强引佛得角世界杯奇迹 勉更生人士踢好人生下半场︱Kelly Online

保安局局长邓炳强今日（28日）出席支持「更生同行」的足球赛并主持开球礼，联同多位纪律部队首长及足球名宿为「更生足球队」打气。邓炳强以世界杯球队佛得角逆境自强的奇迹为例，勉励更生人士只要保持永不放弃的斗志，在家人及社会支持下，定能重新出发，「踢好人生的下半场，再次破网得分。」

伙纪律部队首长及足球名宿为更生队打气

邓炳强指出，足球场上最触动人心之处，往往在于赛事未到最后一刻，依然有机会改写赛果。他特别提到，正如本届世界杯中最激励人心的队伍佛得角，虽然既没有世界级球星，也没有雄厚的资源，但凭着永不放弃的斗志，一次又一次创造奇迹，成功跻身32强，向世界证明只要坚持不懈，即使面对逆境亦能「踢出彩虹」。

邓炳强强调，人生与足球一样，一时的跌倒、失误或落后并不代表完场。他寄语更生人士，只要愿意改变并坚持向前，在家人与社会各界的陪伴与支持下，绝对可以重新出发，踢好人生的下半场，再次破网得分。

保安局局长邓炳强出席支持「更生同行」的足球赛并主持开球礼。邓炳强fb

邓炳强联同多位纪律部队首长及足球名宿为「更生足球队」打气。邓炳强fb

邓炳强与参赛者交流打气。邓炳强fb