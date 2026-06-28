陈茂波总结访大连与西安行程 香港在「双循环」中肩负三大关键角色

财政司司长陈茂波表示，过去一周到访了大连与西安。在密集的交流与参访中，不仅看见东北厚实的重工业基础和西北地区澎湃的创新动能，更为香港在国家「双循环」发展战略下可发挥的功能有了更深刻的思考：不仅是招商引资的重要渠道，更是内地企业和产品走向国际的关键纽带，以及技术创新与国际市场之间标准与规则的「转换器」。

提速发展北都为企业落地、产业发展提供空间

陈茂波在网志表示，总结行程有三点关于香港和这些地区进一步联动发展的观察，包括：内地卓越的创科实力和香港「国际化」的高效联动，无论是客户网络的开拓、品牌的建立、标准的转换对接，以及产品的试验和调整，香港都可以发挥重要作用，让「内地研发」精准对接「全球应用」。普通法制度、对知识产权的保护、资金等生产要素的自由流动、国际资金与人才汇聚，以及与国际接轨的会计法律等专业服务和企业管治，都有助这些企业加速推进跨境市场业务开拓，并且走得稳、走得远；其次是资金与科技的相互联动；及科技、教育、人才和产业高频联动、活力澎湃。提速发展的北都，未来既是大学城的所在，为企业落地，亦为产业发展提供了空间。

他又指，香港提速发展北都，为企业落地、产业发展提供了空间，欢迎与两地的机构和企业加强合作，汇聚更多一流的科研团队和国际专家、人才，形成教育、科技、人才、产业相互赋能的正向循环，推动科技创新和产业创新往纵深广多维度发展。

将优势转化成海外投资者参与发展机会

陈茂波称，当前全球局势复杂多变，国家正以超大规模市场与科技创新红利创造「中国机遇2.0」。而香港在「一国两制」下的国际化、资金、人才与制度优势，将这些机遇转化为更多海外投资者更理解和可一起参与的发展机会，从而将技术实力转化为全球资本认可的资产价值。

从大连的重型装备，到西安的硬科技，香港正发挥著「超级联系人」、「超级增值人」和「超级转换器」的功能，为内地企业赋能增值，也为自身取得不断的发展和功能提升。

