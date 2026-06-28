香港海关获选连任世界海关组织亚太区副主席 出任审计委员会主席

海关关长陈子达以世界海关组织亚太区副主席身分，率领代表团上周一至昨日（27日）在比利时布鲁塞尔，分别出席第94届政策委员会会议，及第147至148届海关合作理事会会议，更代表香港获选连任世界海关组织亚太区副主席及出任世界海关组织审计委员会主席。

陈子达于上周一（22日）至24日以世界海关组织亚太区副主席身分，率领代表团出席第94届政策委员会会议，代表亚太区成员发表对世界海关组织工作方针及发展方向的意见。随后出席第147至148届海关合作理事会会议。香港海关于会议上获选连任世界海关组织亚太区副主席及出任世界海关组织审计委员会主席。

陈子达表示，对香港海关能够担任此两大重要角色，以推动亚太区发展并为全球海关社群作出更大贡献深感荣幸，及衷心感谢各成员给予的信任及支持。

陈子达在上周五（26日）亦与智利海关关长Alejandra Arriaza Loeb签署认可经济营运商（AEO）互认安排，令两地AEO企业可享有对等的通关便利，包括减少查验和优先清关。

海关表示，将继续拓展香港AEO网络，并与「一带一路」经济体、东南亚国家联盟和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国、非洲，以及南美洲国家商讨互认安排，以进一步拓展互认安排网络。