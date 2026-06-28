Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海关获选连任世界海关组织亚太区副主席 出任审计委员会主席

政情
更新时间：13:50 2026-06-28 HKT
发布时间：13:50 2026-06-28 HKT

海关关长陈子达以世界海关组织亚太区副主席身分，率领代表团上周一至昨日（27日）在比利时布鲁塞尔，分别出席第94届政策委员会会议，及第147至148届海关合作理事会会议，更代表香港获选连任世界海关组织亚太区副主席及出任世界海关组织审计委员会主席。

陈子达于上周一（22日）至24日以世界海关组织亚太区副主席身分，率领代表团出席第94届政策委员会会议，代表亚太区成员发表对世界海关组织工作方针及发展方向的意见。随后出席第147至148届海关合作理事会会议。香港海关于会议上获选连任世界海关组织亚太区副主席及出任世界海关组织审计委员会主席。

陈子达表示，对香港海关能够担任此两大重要角色，以推动亚太区发展并为全球海关社群作出更大贡献深感荣幸，及衷心感谢各成员给予的信任及支持。

陈子达在上周五（26日）亦与智利海关关长Alejandra Arriaza Loeb签署认可经济营运商（AEO）互认安排，令两地AEO企业可享有对等的通关便利，包括减少查验和优先清关。

海关表示，将继续拓展香港AEO网络，并与「一带一路」经济体、东南亚国家联盟和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国、非洲，以及南美洲国家商讨互认安排，以进一步拓展互认安排网络。

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
21小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
18小时前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
4小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
7小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
7小时前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
2小时前
人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？
人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？
饮食
21小时前
天文台于上午11时10分发出黄色暴雨警告
天文台下午2时35分取消黄色暴雨警告
社会
48分钟前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
22小时前