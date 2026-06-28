60内地律师抵港参与涉外法治培训 张国钧指内地香港律师各有所长 毛乐礼料未来更多商业纠纷在港处理

由中华全国律师协会（全国律协）、北京大学法学院联合组织的「涉外律师香港培训班」今（28日）早上在香港举行开班仪式，律政司副司长张国钧表示，内地及香港律师各有所长，令香港成为超级联系人。香港大律师公会主席毛乐礼表示，香港是一国两制下唯一采用中英双语的普通法司法管辖区，随着跨境投资和往来持续增加，香港大律师作为讼辩专家，能继续为培育涉外法治人才作出重要贡献，巩固香港作为国际法律及争议解决枢纽的地位以及竞争力。

张国钧在仪式上致辞时表示，内地律师掌握成文法规和国家政策；香港法律界则在普通法应用及跨境争议解决方面有不少经验，加上香港的法律制度与国际投资规则高度衔接，正好担当「超级联系人」的角色。

他在社交平台补充，指内地与香港律师一直都是携手共赢的好伙伴。内地同仁对成文法规、国家政策及客户需求有深刻掌握；香港法律界则在普通法应用及跨境争议解决方面累积了丰富国际经验。透过这次培训班的互学互鉴，双方定能优势互补，在国际法律舞台上发挥更大影响力。

料越来越多商业纠纷选择在香港处理

毛乐礼在活动后表示，全国目前有超过一万名涉外律师，香港作为国际金融中心，内地企业加快「出海」，自然会视香港为首选地，当涉及跨境投资的案件日益增加，纠纷随之而来，需要更多专业的涉外法治人才处理。他表示，香港一直稳居全球五大首选仲裁地之列，司法机构计划一年内设立香港国际商事法庭，加上国际调解院上月成功处理首宗案件，预计会有越来越多商业纠纷选择在香港处理，相信在5至10年内，香港处理的大型案件，或有机会成为全球之冠。

全国律协会长高子程、中国法律服务（香港）有限公司董事长刘长春和香港律师会会长汤文龙亦有分别在活动上致辞。

展开一星期培训将访大律师公会

来自全国29个地区，包括北京、上海、广东等60名「涉外律师香港培训班」的涉外律师昨日抵港，会在香港展开一星期培训。一众律师将会在星期二（30日）到访公会，届时名誉秘书及财政王永恺资深大律师、内地事务常委会委员林定韵资深大律师，及周廷励大律师将会为一众学员讲解香港一国两制下的普通法制度、公会的工作、大律师的讼辩专业，和涉及跨境元素的法律议题。

全国律协拥有超过80万名内地执业律师会员，规模庞大，香港大律师公会在2014年已经与全国律协签订合作备忘录，推动两地律师加强交流与合作。至于北京大学法学院，香港大律师公会自2011年开始与北大合办《普通法公法‧精要》课程，至今有大约500名学生修读，新一届的学员本月初已修毕课程，7名学生获奖学金，将于下月访港交流。