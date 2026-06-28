五年规划｜政府至今接逾900份公众意见 政制局：每年《施政报告》将作小检讨 起催促作用

政府正就香港首份「五年规划」展开公众咨询，政制及内地事务局局长谢小华出席电视节目《讲清讲楚》时表示，目前已收到逾900份意见，指市民最关注的是房屋及安老等民生议题，当局梳理后会交由各政策局汇总，以制订规划方向。她指，规划核心目的是对接国家「十五五」规划，服务国家发展大局，而每年的《施政报告》将会作为落实该规划的「小检讨」。

《施政报告》可视为对五年规划进程的检讨

对于外界关注「五年规划」与现行《施政报告》及《财政预算案》的关系，谢小华解释，五年规划属于具前瞻性、战略性及可操作性的长远规划；《施政报告》则属于每年的具体施政部署，亦可视为对「五年规划」进程的检讨与推进，起催促作用。

五年规划局限下届政府做法？谢：方向系啱有咩需要变？

被问到今年推出的「五年规划」会否「限死咗」下届政府的未来的做法，她强调，「五年规划」并非「定咗就唔改」，会因应大环境及新科技，例如人工智能、新能源等科新发展而调整。然而，香港作为「四中心一高地」（即国际金融、航运、贸易、创科中心及人才高地）核心战略定位，反问「会唔会因为换届而唔做金融中心？唔会吖嘛」。她重申，由于国家发展的稳定给予了香港很大的机遇和方向，因此「五年规划」是与国家「十五五」规划衔接，不会因为政府换届而改变，又反问「如果规划发展嘅方向系啱嘅，咁有咩需要变呢？」

强化大湾区协同 促进「四流」互通

在区域协作方面，谢小华指香港必须强化与大湾区内地城市的合作平台。除了加强与前海在金融、与南沙在专业服务和航运贸易的对接外，亦会推进连接前海等地的铁路基建「硬联通」。为吸引企业及人才落户，港府将致力促进两地在人流、物流、资金流及数据流的互通，并积极与内地进行规则与标准衔接。

她重申，香港的规划与深圳、广州等地的五年规划没有冲突，各方是共同参与、优势互补以发展大湾区。被问及五年规划似乎较少触及政制发展，谢小华回应指，香港已完善选举制度并落实「爱国者治港」，这为香港的经济及社会发展提供了强大且稳定的政治基础。未来几年将在该制度下，公平公正地举行选委会、行政长官及区议会选举。