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李家超迎上任四周年 下集亲解理念：「深耕细作」是态度、「乘势而上」是方向

政情
更新时间：10:00 2026-06-28 HKT
发布时间：10:00 2026-06-28 HKT

行政长官李家超上任快将迎来四周年。他今日（28日）于社交平台发布短片下集，继续解释「深耕细作 乘势而上」的理念，并重点解说河套香港园区。

李家超在片段中，向行政长官办公室高级特别助理黄芷渊解释，治理香港要深耕细作，同时亦要不断改革创新。他到访河套香港园区，看到各项工程均在全速推进。园区开园半年已有近百间企业陆续进驻，不少均以香港作总部，利用园区作平台大展拳脚。

上集：

特首李家超迎上任四周年 以「深耕细作」喻施政 用「产业导向」开辟新兴赛道

特首：河套是香港连接内地与国际的世界级科技创新枢纽

他指，河套是香港连接内地与国际的世界级科技创新枢纽，北部都会区更是香港经济发展的新引擎。河套香港园区第一期大楼已陆续落成，第二期亦正全速推进。」一个社会的发展，过程中可能面对挑战、困难，甚至考验，但我们从来不怕挑战，更会坚定改革的步伐，克服困难。」

李家超在片段中特别提到，在最自由经济体中香港稳居世界第一、《世界竞争力年报》中香港竞争力世界第二、是全球第三及亚洲第一的金融中心、国际调解院去年落户香港。他亦再次强调香港五年规划的重要性，认为这关系到未来五年的香港民生大事、社会发展。

李家超强调，「深耕细作」是态度，「乘势而上」是方向；有态度、有方向，香港就有更好出路。从「深耕细作」的坚持，到「乘势而上」的决心，香港始终在国家发展大局中找准定位，在国际舞台上彰显独特优势。「我相信只要我们齐心协力、把握机遇，主动融入和服务国家发展大局，香港必定再创高峰。」

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