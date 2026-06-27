香港首个五年规划及《施政报告》同步进行咨询 李家超吁各界踊跃发表意见

行政长官李家超今日（27日）出席庆祝香港回归祖国29周年、香港广西社团总会成立20周年暨香港广西总商会第六届常务理事会就职典礼并致辞。他指特区政府正制定香港首个五年规划以对接国家「十五五」规划。有关咨询将联同下周一（29日）展开的2026年《施政报告》公众咨询同步进行，他呼吁社会各界踊跃发表意见。政府会整理和分析收集到的意见，适当纳入五年规划和今年《施政报告》的编制考量中。

李家超表示，香港广西社团总会自2005年创会以来，一直秉持爱国、爱港、爱乡宗旨，团结在港桂籍乡亲及辖下四十个属会，全力支持特区政府依法施政，并热心举办中医义诊及青年内地文化交流等活动，有效促进两地民心相通。

广西成香港首批「伙伴港口」 冀深化两地航运物流等合作

在经贸方面，李家超指出，香港是广西最大的外资来源地，持续协助广西企业「走出去」。他特别提到，与社团同源的香港广西总商会积极担当桥梁角色，早前组团赴广西调研康养产业，为桂港在安老及康养服务合作注入新动力。此外，广西去年底已成为香港首批「伙伴港口」，他期望社团总会和总商会继续深化两地在航运物流及多个领域的合作，共同助力国家高质量发展。

双轨咨询同步推行 广纳民意建构未来

今年是国家「十五五」规划开局之年，李家超强调，他正带领团队制定香港史上首个五年规划，以主动对接国家发展蓝图。他同时宣布，2026年《施政报告》公众咨询将于下周一正式展开，并与五年规划咨询同步进行。

李家超解释，两个咨询理念一脉相承，同步推行可让公众灵活选择就个别或同时就两大议题表达意见。他呼吁全港市民积极参与，政府团队会细心整理收集到的建议，纳入五年规划及《施政报告》的编制考量中，共同为香港未来发展出谋献策。

记者、摄影：陈耀霆