访问｜北都大学城区达1000公顷 陈国基：推「产学研」深度合作 吸引海内外企业院校

政府正制定首份《五年规划》，当中提出以大学城作为北都发展重要引擎，近日更提出把原来100公顷的大学城，扩展至面积达1000公顷，涵盖新田科技城、河套香港园区的「北都大学城区」。身兼大学城筹划及建设组组长的政务司司长陈国基表示，期望透过扩展规划，融入产业、物流及生态保育等要素，推动「产学研」深度合作并吸引海内外企业与院校协作，将大学城打造成本港未来经济引擎。

打造大学城为本港经济引擎

陈国基接受访问时解释，与各大学沟通过程中，很多院校反映需要更大发展空间，因此政府调整政策，将原本约100公顷、主要用作课室及宿舍等学校设施的「校园区」规划，扩大至300公顷。他指大学城概念还涵盖周边的产业用地、生活配套、物流设施及生态保育空间，因此整体规划面积将超过1000公顷。

对于大学城定位，陈国基强调并非单纯为院校扩建校舍，而是要打造成为本港的经济引擎，期望大学城能推动产、学、研深度合作，吸引海内外企业与大学协作。

他又指，本港在金融及贸易领域表现出色，科研方面亦极具潜力，目前已有5至6位诺贝尔奖得主在港任教，具优良的教研条件。他参考德国、韩国等地经验，推动大型企业与大学开展研发合作，将研发过程保留在港，并利用内地市场进行商业化与市场化；目前与大型企业的商讨进展顺利，有企业表示支持。

冀本地大学继续扩大与海外及内地院校合作

至于如何吸引海外院校进驻，陈国基指，香港有5间大学跻身世界百强，对海内外学生具强大吸引力，政府期望本地大学继续扩大与海外及内地院校合作，吸引更多不同地方学生来港就读。现时大学城规划再涵盖周边产业用地，更贴近产业配套生态圈，被问到会否考虑改变原有「大学城」概念，陈国基称与企业合作没脱离教与学的范畴，学生研发与学习并行。

被问及「五年规划」如何确保政府换届后继续推行，陈国基相信，新一届政府明年上任后，仍会继续遵循规划所定的策略方向，「唔系话换届就换咗」，但日后政府及行政长官可在其任内的《施政报告》中，因应形势提出具体措施。

市民收入跌至特定水平 政府便会「插手」

另外，《香港精准扶贫成果报告》锁定3个支援目标群组，即㓥房户、单亲户及全长者户，涵盖约90多万人，有意见指此人数与乐施会贫穷线人数相比，少近50万人。陈国基指，本港设有综援计划，任何市民只要收入跌至特定水平，政府便会「插手」提供支援；综援户亦可享有公屋免租、学生书簿费减免，甚至免费配眼镜等支援。

他又指，贫穷不只限于金钱，亦包括精神上、情绪上贫穷，如部分独居长者虽无经济困难，却因生活孤单而需要关怀。针对居于㓥房的单亲家庭，政府推行「社区客厅」计划，让住户在早上使用备餐、社交及功课辅导空间。他认为，由社工辅导、提供喘息空间的社区支援，比起单纯发放金钱更能解决基层家庭的痛点。

料将有更多人在家工作

至于青年失业率达11.2%，陈国基指，刚毕业的学生缺乏工作经验，需要较长时间找工作，属过渡期，加上随科技及AI时代来临，预料将有更多人透过电脑在家工作。他相信部分被视为「躺平」的情况，实质上反映了工作性质的转变。

本届政府上任4年，成立逾50个不同架构或工作组，有意见质疑架床叠屋。陈国基回应指，很多社会问题牵涉多个政策局和部门，单靠一个部门难有效协调，强调每个小组均有其特定目标及工作性质。以地区治理督导组及工作组为例，治安及安全等问题不能单靠民青局处理。

记者：李健威

摄影：卢江球