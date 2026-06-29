访问｜有意留任或更上一层楼？陈国基：一年时间政治上好长 做好本份

现年67岁的陈国基加入政府多年，先后任入境处处长、特首办公主任等职务，在本届政府出任政务司司长。被问及有否打算留任甚至更上一层楼，他接受传媒访问时表示，距离任期结束尚有一年，一年时间在政府工作或政治层面上都是「非常长的时间」，先做好本份，「向市民交好功课先…你叫我猜测未来，不如关注当下。」

感悟最深完成23条、网约车立法

陈国基指，本届政府「做咗好多嘢」，感悟最深是特首带领下，完成多项过去被视为敏感、难度极高且具争议性的法案，包括《基本法》第23条立法、网约车规管等。本港多项国际指标逐步向好，包括本港竞争力、大学排名等，亦反映工作成果。他强调，所有官员合作无间、上下一心。

提到政府早前公开招聘新闻处处长及食环署署长，陈国基指，公开招聘并非排斥政务官，亦无计划常态化。他指部分职位具独特性，如新闻处长须具备高度的时事敏感度，目标是招聘最有能力的人，招聘程序公平开放，而两职位均由警队出身人士出任纯属巧合。

议员质疑官员「反驳成风」 陈国基：不期望一句不同意都无

另外，对于有议员质疑个别官员「反驳成风」，陈国基认为在政策讨论过程中，有不同意见属正常，若完全没有分歧，便称不上是「讨论」，只是单纯的支持。他称政府绝非期望「议员一个问题都无，一句不同意的声音都无」，有时官员想法未必和市民一致，透过与立法会讨论可互补不足和更贴地。

针对公务员加薪2%引起工会反弹，陈国基表示，政府已平衡的所有因素，包括士气，强调公务员系统改革目的是配合时代变迁，发挥最大效能；长远期望增强市民对公务员信心，「将来你话俾人听你系公务员，都与有荣焉啦！」

记者：李健威

摄影：卢江球