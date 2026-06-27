陈茂波访西安｜完成最后一日行程 早上出席首届西部商业航天大会

财政司司长陈茂波今日（27日）完成在西安最后一日的访问。他今日上午出席了首届西部商业航天大会。他致辞时表示，西安凭借优越的科研力量、完整的产业链，以及在技术及人才梯队方面的深厚积累，在航天产业方面具备独特的「纵深优势」，相关产业已由「配套强」迈向「总体强」发展。他指出，当地在火箭发动机、卫星载荷、激光通信、精密测控设备及新材料等领域已建立高效协同的产业体系，显著提升了行业的效率、降低了成本并加快了技术迭代。

商业航天要形成完整闭环 需解决「融得到、卖得远、走得稳」

他指出，商业航天要形成完整闭环，仍需解决「融得到、卖得远、走得稳」的关键问题，包括对接国际资本市场、拓展全球客户网络及衔接跨境规则与标准。

陈茂波在大会上致辞。政府新闻处

陈茂波（右五）在大会上与其他嘉宾主持开幕仪式。

陈茂波（左一）在参观大会的展摊。

陈茂波（右五）拜会陕西省政协主席徐新荣（左五）。引进重点企业办公室主任任景信（左四）、香港投资管理有限公司及香港交易所的代表参与会面。

陈茂波指出，香港可从资本、科研及市场三个维度，担当连接西部航天产业与国际市场的「接口」角色。在资本方面，香港拥有深而广的国际资金池和全球投资者网络、成熟的离岸人民币市场及全链条筹融资生态，包括投小、投早、投长期、投硬科技的耐心资本，有助科企筹融资，并以国际市场熟悉的规则完成估值定价及跨境并购。在科研方面，香港高校可与西安院校协同进行攻关技术研究、促进成果转化，对接国际网络，以及汇聚高端人才。在市场方面，凭借普通法制度及与国际接轨的知识产权保护制度，协助企业出海拓展国际市场，并进行标准转换，以及产品验证。

香港已将商业航天纳入产业布局

他强调，香港已将商业航天纳入产业布局，包括成立太空机械人与能源中心、支持「嫦娥八号」任务，以及推动本地卫星项目和相关投资。随着商业航天进入「从一到N」的规模化发展阶段，产业链、资金与市场的协同尤为关键。香港将发挥「一国两制」下的开放、国际化与金融优势，赋能西部航天产业加快发展，支持国家航天事业发展。

陈茂波中午与陕西省政协主席徐新荣会面，下午结束西安的访问行程，启程回港。