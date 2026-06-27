香港首份五年规划 谢小华：全球挑战多欠规划对任何经济体不健康 吁市民踊跃表意见

政府正就香港首份五年规划进行公众咨询，政制及内地事务局局长谢小华今早(27日)在一个电视节目中表示，在目前的大环境下，没有长远规划对任何经济体都不是最健康，希望透过五年规划有序地推展香港的发展方向，最终目标是要提升人民福祉，呼吁市民踊跃表达意见。

坊间一直有担心香港会变成计划经济，谢小华强调香港会坚持「一国两制」下的自由经济、市场经济，又称很多以前发展中的规则近来经常出现改变，五年规划正是对未来要有考量、有蓝图，令香港可对接国家发展的同时，发展香港最强的地方，重申不是要干预市场，而是将有为政府与市场结合。

至于会否参考国家规划列明多个发展指标，她指五年规划是一个很宏观的规划，每年的《施政报告》就给一个机会，去制定及落实具体的指标，同时可以看到五年规划的推展进度，看有没有地方需要修正，甚至可以作因时制宜的部署等，再加上《财政预算案》提供适合的资源配合，认为会有一个中期的检讨。

她续称，当局已收到过千份意见书，呼吁市民要多发表意见，强调每份意见书都会进行分析，市民不用担心自己的意见不够水平，任何方向的意见都愿意聆听。至于咨询内容提及要提升抗御力，应对极端天气及突发灾害，她表示，一些新型的防火设备、防洪、防风预备能力都需要有，以提高香港城市设计上整体的防御力。她之后会走入社区聆听市民意见，亦会咨询不同的团体。

另外，现届政府任期余下约一年，为何愿意接任局长一职及处理香港首份五年规划，她坦言感到很荣幸，形容这份规划对香港未来发展是非常重要，特别是面对全球多种挑战时，没有长远目光、前瞻性，香港适应大环境会变得很困难，同时亦兴幸香港可背靠祖国，在国家的保护伞下，可借东风乘势而行。

她亦提到未来政制及内地事务局有很多不同工作，包括筹办今年底的选委会选举、明年的行政长官选举及区议会选举，以确保所有选举可公平、公正、公开、诚实、有序地举行。

记者：郭咏欣