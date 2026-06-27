特首李家超迎上任四周年 以「深耕细作」喻施政 用「产业导向」开辟新兴赛道

行政长官李家超上任快将迎来四周年。他今日(27日)透过社交平台发布短片，以农耕的「深耕细作」比喻其管治理念，总结过去四年的施政成效，并透露政府正全速为香港制定首部五年规划，强调未来将以「产业导向」开辟新兴赛道，持续提升市民福祉。

以农耕四阶段比喻施政蓝图

在发布的短片中，李家超与行政长官办公室高级特别助理黄芷渊交流种植心得，并将耕种的四个阶段——「翻土、播种、栽培、收割」与特区政府的施政理念相对应。他解释，「翻土」如同施政中找出问题并构想改革方法，以清除障碍及完善制度体系；「播种」等同确立方向并推出各项政策蓝图；「栽培」代表运用社会资源与政策去帮助有需要的市民；而最终的「收割」，则是让市民实实在在体会到施政的成果。他强调，治理一个城市如同农耕，必须「深耕细作」，确保市民真正受惠。

回顾四年成效：主动求变解决历史遗留问题

回顾过去四年的工作，李家超形容本届政府已成为「以结果为目标」的团队，持续改变施政文化，主动求变及改革创新。他指出，香港在充分发挥「一国两制」优势及筑牢国家安全屏障的同时，政府亦敢于打破利益藩篱，努力解决多年遗留的历史问题。

在备受关注的土地房屋方面，李家超表示政府透过多管齐下，已成功将公屋综合轮候时间由6.1年缩短至4.7年，创8年多以来最低记录；目前已有近一万户入住简约公屋，并正著手取缔劣质㓥房及稳定楼市。此外，政府实施精准扶贫，找出最需要帮助的群体，落实多项劳工权益措施；同时，香港的国际金融、航运、贸易中心及航空枢纽地位亦得到巩固与提升，全力发展教育枢纽；全年的盛事不断，深化人工智能＋全方位发展。在宏观发展上，政府加快建设北部都会区及河套深港科技创新合作区，主动融入国家发展大局，他与各司局长亦积极出访，协助企业「走出去」，全方位说好香港故事。

识变求变：科技赋能如同产业转型

李家超又指，「深耕细作」绝非一年半载之事，面对各种因素必须做到「识变、应变、求变」。他以到访的全环控水耕研发中心为例，指出借助科技和人工智能协助，现代耕种已可做到不需泥土、不怕风雨。他形容这正如同香港的产业升级转型，「变的是形式，不变的是深耕细作的精神」。

展望将来：迎国家「十五五」规划 制定香港首部五年规划

展望未来，李家超表示今年是国家「十五五」规划的开局之年，特区政府正全速为香港制定第一部五年规划，为未来的发展定下明确方向与目标。他强调，在巩固及提升香港传统优势的同时，必须继续改革创新，既要看清挑战，更要把握机遇。未来将以「产业导向」开辟新赛道，进一步提升市民福祉。李家超表示，深信在「深耕细作」的管治精神下，只要播下更多的种子，香港的未来定必迎来更丰硕的成果。