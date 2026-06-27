香港首份五年规划展开咨询 吴秋北指「就业为民生之本」 冀推动技能提升「人人有机会」

政府近日为本港首份「五年规划」展开公众咨询，本年度施政报告亦将在下周一展开公众咨询。当中「五年规划」涵盖六个大范围，其中一个章节是「民生及社会发展」。民建联主席、行政会议成员陈克勤今日(27日)在电台节目表示，香港首份五年规划具有里程碑意义，其核心在于探讨香港如何融入国家发展大局，并服务好国家的发展大局。他指出，以往香港虽然有不同的发展蓝图，但缺乏一个整体的五年规划。规划确立了大方向与长远目标，例如在房屋范畴上，市民大众最大的期望就是「住大啲、住好啲、快啲上楼」，以及逐步消除㓥房。陈克勤认为，每年的施政报告正是配合五年规划进行落实和规划，再由财政司司长透过财政预算案调拨资源落实细项。

推动就业优先 产业与就业匹配

工联会会长、行政会议成员吴秋北指出「就业就系民生之本」，是推动整个社会生产、工资和消费运转的关键。他建议香港应参考内地五年规划中「就业优先」的发展策略，推动「就业友好型」社会。吴秋北强调，不论是高科技发展、产业结构优化，还是土地开发，政府在规划时必须预先考虑如何与本地就业双匹配。他指出，如果缺乏相应的消费力支撑，而消费力从工资而来，即使发展高端产业也难以蓬勃。另外，「就业友好」是就业保障，政府必须大力提供就业服务，包括精准的职位配对、技能提升与辅导培训，力推政府在就业上多做工夫。针对新科技的应用，他呼吁社会要创造「人人有机会」的环境，让不同阶层的市民都能各得其所，发挥自身作用。

打破金融单一 「粤艇南下」争取高消费客群

实政圆桌召集人田北辰在讨论中直言，香港目前面临的最大问题是本地生产总值（GDP）过于依赖金融业。金融业虽然能维持政府的财政收入，但受惠人数较少，导致民生经济如餐饮和零售业目前陷入困境。他指出香港有「三高」，物价高、租金高和人工高，这些成本难以回落，因此香港必须向高端及高消费市场发展。他建议利用未来五年时间，透过「粤车南下」及「粤艇南下」等措施吸引高消费群体来港，例如在香港开辟新泊位以容纳25米以上的豪华游艇，并引导高消费游客前往迪士尼、南大屿度假村等指定景点消费，刺激餐饮、零售等行业。他又认为对基层员工而言，须要懂得使用「AI」，继而可以生成多个职位。

工商带动与传统产业转型

生产力促进局主席、经民联立法会议员陈祖恒指出，要改善社福民生，最根本的做法是「做大个饼」。若经济不好，饼又分得不够均匀」，市民难享经济的红利；他重申经民联一贯的主张——「工商带动经济，专业改善民生」。陈祖恒提到，国家「十五五」规划中有关经济改革的篇幅极多，香港的五年规划文件亦强调了「深化改革」的重要性。他呼吁各界携手合作，推动政府实施大刀阔斧的改变。商界期望政府能采取更主动进取的「高营商模式」，例如提供更多税务优惠以吸引新公司来港。虽然创科是未来的发展方向，但其经济基数目前仍然偏小，因此香港必须同时带动零售、贸易和采购中心等传统产业，尤其是协助中小企进行数码化转型，以便让更广泛的市民受惠。

