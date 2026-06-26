陈茂波访西安︱拜会陕西省委书记赵一德 访西工大及高新区 冀助企业布局全球

财政司司长陈茂波今日（26日）继续在西安的访问行程，拜会了陕西省委书记赵一德，探讨深化两地科创与金融对接，并到访西北工业大学发表演说。陈茂波随后考察西安高新区多间前沿科技企业，欢迎当地企业赴港筹融资及布局全球。

陈茂波表示，陕西科研实力雄厚、产业链完整，而香港拥有国际金融中心及普通法制度等优势。双方可在科研转化、企业培育、上市融资及人才交流等领域深化合作，推动「陕西研发」与「香港金融」对接。他亦邀请西安企业组团访港，探讨合作空间。

倡「西安研发 香港赋能 全球应用」

到访西北工业大学期间，陈茂波与校长宋保维会面，并与创科企业座谈，其后再向逾200名师生校友发表演说。陈茂波指出，全球化已转向「效率与韧性并重」，科技成果转化需对接国际标准。他强调，西安拥有深厚硬科技基础，香港则能提供国际化平台、资本与人才，促进「西安研发、香港赋能、全球应用」，并勉励青年跨界发展。

陈茂波下午在引进重点企业办公室、香港投资管理有限公司及香港交易所等代表陪同下，到访西安高新技术产业开发区，参观储能及光电子等前沿企业。他随后与25家企业代表座谈，欢迎有意开拓海外市场的企业赴港筹融资，布局全球，以及进行技术研发和先进制造，并指示相关部门与企业紧密对接。

陈茂波将于6月27日出席首届西部商业航天大会。