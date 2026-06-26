新皇岗口岸｜人大常委会授权香港管辖港方口岸区 李慧琼：立会将全速审议

全国人大常委会正式通过《关于授权香港特别行政区对皇岗口岸港方口岸及相关延伸区实施管辖的议案》，明确授权香港特区在内地特定区域行使管辖权，并清晰界定授权区域与期限。港区全国人大常委李慧琼表示支持，今次决定为新皇岗口岸高效、安全、有序运作提供了坚实的法律基础。

通关容量提升四倍 采旅检24小时运作

李慧琼表示，新皇岗口岸是粤港澳大湾区的核心枢纽口岸，亦是香港对接国家「十五五」规划、深度参与全国统一大市场建设的关键工程。在常委会审议过程中，委员们进行了细致讨论，相关单位亦展示了新皇岗口岸的立体模型，清楚呈现口岸的功能与布局。

新皇岗口岸占地约8.75万平方米，总建筑面积约69万平方米，共有九层。未来将采用24小时运作及纯旅检定位，其通关设计容量约为每日20万人次，较现时水平提升约四倍，落成后将进一步纾缓深港口岸的通关压力。

「四部曲」推进落实 通关时间缩至5分钟

通关模式方面，新皇岗口岸将成为继深圳湾口岸及广深港高铁西九龙站后，第三个采用「一地两检」的口岸。新口岸将推行「合作查验、一次放行」的联合边界管制系统，将以往「两次排队、两次查验」整合为「一次排队、一次放行」。旅客只需一次上下车、一次排队，即可在同一大楼内完成两地出入境手续，一般通关时间将由约30分钟大幅缩短至约5分钟，大大降低跨境要素流动的制度性成本，更便利跨境学生、跨境上班族及商务旅客。

李慧琼将是次顺利通关的安排概括为「四部曲」：第一步是今次全国人大常委会通过授权决定，确立法律基础，现已完成；第二步由国务院作出相关决定；第三步是香港完成本地立法；第四步则是在试行运作中不断优化，最终公布通车时间。她补充，全国人大常委会过去曾四次就特区在内地特定区域实施管辖作出授权决定，包括一次涉及香港深圳湾口岸，其余三次涉及澳门，今次新皇岗口岸的决定是在既有成功先例基础上的再深化。

新口岸紧邻河套 打造半小时科研转化圈

李慧琼又指，新皇岗口岸启用正值国家「十五五」开局，由于新口岸紧邻河套深港科技创新合作区，这将有利于形成「香港研发＋河套转化＋湾区制造」的协同模式，建立「半小时科研转化圈」，进一步推动粤港澳大湾区由「硬联通」迈向「软联通」与「心联通」，成为全国统一大市场中最具活力、最具开放度的增长极之一。

李慧琼强调，全国人大常委会此次授权，是「一国两制」框架下中央与特区良性互动的生动体现。她呼吁特区政府牢牢把握机遇，尽快完成本地立法及为通关做好准备。

至于实际推行时间表，身兼立法会主席的李慧琼指，需要待国务院及特区政府提案至立法会，届时会尽快审议相关法例草案。