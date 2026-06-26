公务员加薪︱财会通过划一加薪2% 议员忧职位失吸引力 杨何：离职率仅1.38%

行政长官会同行政会议早前就2026至27年度公务员薪酬调整作出决定，全体公务员划一加薪2%，溯至今年4月1日起生效。立法会财务委员会今日（26日）审议相关建议，方案最终获得通过。

公务员及资助机构员工事务委员会主席周小松汇报委员会讨论结果时指，今年公务员划一加薪2%的方案令不少公务员感到失望，方案偏离薪酬趋势净指标，令公务员与私人机构之间的薪酬差距扩大。

在公务员去年划一冻薪的背景下，薪酬调整落后于过去两年的累积通胀，影响公务员的生活水平和购买力。他强调，当局需考虑公务员职位的吸引力以挽留人才，若未来经济持续向好，当局应合理提高公务员的薪酬调整幅度，以维持公务员士气，以及肯定他们的付出。

杨何蓓茵：大部分人视公务员为终身事业

公务员事务局局长杨何蓓茵表示，「现在的储备大约够香港用10个月，比起以前还是有一些距离」，政府要审慎管理公共财政，应付地缘政局多变，以备不时之需。她强调做决定时考虑了各项因素，并非刻意压低公务员的加幅；而现时公务员招聘仍然能吸引大量申请者，相信公务员工作有其独特吸引力，包括稳定性及服务社会所得的满足感。

杨何蓓茵又指，若按中层公务员的净指标2.64%加薪，与现时2%比较，金额相差约20亿元。当政府需要审慎管理公共财政时，「多20亿、25亿、28亿是不是多，每一个数都可以用来讨论，但是我们觉得适合就要拿那一点来做一个平衡。」

她补充，最近一年公务员离职率只有1.38%，可见公务员能理解政府作出去年冻薪的决定。她认为，「绝大部分公务员入职后以此为终身事业，会做到退休为止」，而由2021年开始至今，公务员累积的薪酬加幅仍然高于累积通胀，若以公务员为终身职业则不必担心，长远而言能够维持购买力。

杨何蓓茵：薪酬趋势调查属可靠参考指标

有议员质疑是次薪酬调整并没有根据薪酬趋势净指标，是否还需要保留薪酬趋势调查的指标性。杨何蓓茵强调，薪酬趋势调查非常有必要且有意义继续进行，因为这能为行政长官会同行政会议提供私营机构薪酬走势的可靠数据。

她指出调查方法非常严谨，参与调查的公司的行业分布情况，与香港从事经济活动人口的整体分布大致相同；局方亦要求公司与政府作为大型雇主具备一定的可比性，包括具有一定规模、有完善的薪金管理系统、在所属行业中有一定代表性等，因此薪酬趋势调查是一个非常可靠的指标。行政长官会同行政会议在参考指标后，会加上其他考虑以得出薪酬调整的结果；至于六大因素则需根据当时情况调整比重，很难给出每个因素的固定比率。