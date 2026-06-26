启德邮轮码头新租约招标截止 政府接两份标书 目标年底前选出营运商

政府就营运和管理启德邮轮码头下一份租约的公开招标，于6月26日中午截止。文化体育及旅游局表示，政府共接获两份投标书并已展开评审工作，预计今年年底前选出合适营运商。新租约将于2028年6月起生效，并将引入关键绩效指标及调整公共空间管理权。

启德邮轮码头新租约2028年6月起生效

政府就营运和管理启德邮轮码头下一份租约的公开招标，已于6月26日中午截止，共接获两份投标书。政府已随即展开标书评审工作。

文化体育及旅游局发言人表示，是次招标市场反应正面，显示业界对启德邮轮码头的未来发展充满信心。当局会按照招标文件的评分准则进行评审，目标在今年年底前选出最合适的码头营运商，携手提升码头的配套与吸引力，巩固香港作为亚洲国际邮轮枢纽的地位。

新租约引入关键绩效指标及调整管理权

营运和管理启德邮轮码头的下一份租约将于2028年6月起生效。为加强监察并提升码头的整体管理质素，政府在新租约中作出了两项主要调整，分别是将码头的公共空间（包括位于二楼的平台花园及天台的启德邮轮码头公园）交由码头营运商管理和举办活动，以及就码头营运商的表现引入关键绩效指标，以加强监察及提升码头的整体管理水平。

