大棋盘｜上任半年12议员暂未提口头质询 江旻憓「出剑」忍手

新一届立法会上任半年，经过本周三会议后，首半年大会已悉数完成。口头质询是立法会议员监察政府的途径之一，现时每次大会22项质询中，有6项属口头质询，议员可当面与官员对答，亦可提出补充质询追问，除了一窥政府对某项政策议题立场，也是议员展现口才、争取表现的好机会。不过经初步统计，至今12名议员仍未「开斋」，究竟有何原因呢？

根据《内务守则》，在会议上提出的质询「通常是根据各项质询在秘书处登记的先后次序编配」。而在同一会期内分别获编配提出口头质询或书面质询次数最少的议员，可较其他议员优先提出质询。

换言之，按道理如果议员尽力「入纸」提口头质询，都有机会问到，只是先后之别。立法会本年至今举行18次大会，当中14次设口头质询，每次6条，即有84次，撇除大主席，仍未完成一个「循环」让89名议员都提过口头质询。

不过据笔者统计，截至本周三会议，有7名议员已提到第二次口头质询，包括陈克勤、庄豪锋等人，但仍有12名议员口头质询次数为零。7月8日会议中，将有多4名议员「零的突破」，包括林伟全、刘文君、陈沛良及庄家彬，但仍有8名议员未提过口头质询，分别是周小松、邱达根、梁子颖、江旻憓、伍焕杰、吴锦华、黄永威及钟奇峰，奇怪的是，已有其他议员获安排提问第二次。

会计界新丁吴锦华向笔者解释，曾有意作口头质询，但获告知相关议题在上届议会后期已有人提出，政府亦不会有新补充，因此作罢。他认为口头质询贵精不贵多，待适合时机、选最有价值议题、做好资料搜集跟进，才能发挥最佳效果，目前他主要以补充质询形式跟进议题。连任的劳联周小松则指，让同事先提出口头质询，往后自己有较大机会抽中，他准备下月提出一项劳工相关口头质询。

立法会秘书处回复指，《内务守则》已订明议员获编配提出口头质询的先后次序规定，一直按相关规定处理议员的口头质询登记。

有熟悉议会运作人士提醒，若在会期早段「入纸」，获编配机会较低，过去有议员倾向「后手优势」，之后一击即中；同时要视乎社会风向发展「睇定嚟食」，提出更具热度的题目，对争取公众关注及个人表现皆有好处。

质询亦可以指明是书面答复，数量较多，不愁无机会。不过统计发现亦有「贫富悬殊」现象，截至周三大会今届有290项书面质询，即89名议员平均每人3.25次，但分布不均，各人提出数量由1至4次不等。

其中旅游界新丁江旻憓，只曾在4月一次会议提出书面质询，关注航空公司燃油附加费的监察机制；口头质询次数为零，「出剑」似乎颇为忍手。伍焕杰、钟奇峰、刘文君亦有类似情况，未曾提口头质询，且只提过一次书面质询。四人「并列」质询总数最少（不计补充质询），其中钟奇峰、刘文君在7月8日会议将获质询机会，成功「追落后」。

若只计补充质询，江旻憓则有6次，令人印象较深一次是今年2月讨论扩大马拉松规模，她建议赛事结合美食活动。江旻憓书面回复指，上任半年积极调研考察，就旅游业发展、入境配套等议题与政府跟进，并对政府法案、政策文件在大会上提出多项建议，认为相较于口头质询，委员会讨论、与官员闭门会面也有助于跟进业界核心诉求，「我也密切留意口头及书面质询，并针对旅游相关问题积极发言跟进，推动政府回应市民诉求。」

质询数目并非越多越巴闭，最关键的还是质量，以及在公众关注的议题上敢想敢问。

聂风

