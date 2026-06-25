陈茂波访西安︱拜会西安市委书记及市长 勉励当地企业利用香港作国际业务发展平台

财政司司长陈茂波今日（25日）上午完成在大连的访问行程，中午转往西安访问，其间拜会西安市委书记蒿慧杰和市长叶牛平，就加强两地合作深入交流。

陈茂波抵达西安后，参访了西安交通大学（西交大），并与该校党委书记吴国生会面。他在西交大副校长单智伟的陪同下，与在秦的创科企业座谈，向他们介绍香港的营商环境、金融和创科生态，并听取他们介绍其业务发展计划。

勉企业善用香港全链条资金生态

陈茂波表示，陕西的硬科技实力坚实，创新能力不断提升，并具备拓展国际业务的实力。他鼓励企业积极考虑利用香港作为发展国际业务平台，善用香港全链条的资金生态和专业服务，做大做强。引进重点企业办公室主任任景信和香港投资管理有限公司代表出席座谈。

陈茂波其后向约400名西交大师生校友发表演讲，重点阐述香港如何与西安携手，把硬科技成果有效转化为面向全球的产品和服务，并鼓励学生校友们善用香港平台，把握发展机遇。

陈茂波：西安优势在于硬科技

陈茂波指出，西安在航天科技、人工智能、新能源、新材料等硬科技领域具备突出的科研实力，尖端技术要透过「找对场景、找对应用」才能全面释放价值；硬科技要成为高效生产力，除了实验室突破，亦必须依靠资本接力、市场检验和国际化通道，而香港正可在这方面提供关键支援。

他表示，西安的优势在于硬科技，香港的优势在于「一国两制」、「国际化」和「金融中心」。国家支持香港建设国际金融中心、国际创科中心和人才高地，意味著香港不仅是资金和人才的汇聚地，更是科技与资本对接和企业适应国际策略的「转换器」。他指出，香港的首次公开招股、二级市场融资、私募基金、交易所买卖产品及跨境资产管理等环节，拥有市场深度、广度、创新度和灵活度，配合稳健的银行体系和完善的联系汇率制度，为科技企业提供多层次筹融资渠道和风险管理工具。

科技创新方面，他强调香港推动「AI＋」与「金融＋」的结合，具备通讯枢纽、算力建设等优势，加上香港投资管理有限公司作为政府耐心资本，支持投小、投早、投长期、投硬科技。当西安科技需要走向国际时，除了技术本身，还需要懂得科技的资本、专业服务、专利保障、品牌建立和全球网络，而这正是香港能够提供的支撑。

陈茂波鼓励青年学生把香港视作全球市场风向标之一，主动走进「金融＋科技」的交叉地带，善用香港的国际金融中心和国际创科中心定位，累积跨市场、跨地域的实战经验；并立足香港、放眼世界，欢迎他们使用在港的学习、实习和工作机会，建立与国际资本、市场及专业机构的联系。

他总结表示，香港愿意成为西安和西安交通大学师生、校友的长期伙伴，以「西安研发、香港赋能、全球应用」为共同目标，在项目合作、资本对接和人才交流等方面深化联动。陕西省政协副主席张晓光、香港中华联谊会会长郑翔玲参与上述活动。

陈茂波在香港交易所举办的「以资本市场加速绿色科技发展、应对气候挑战」环节上发表主旨演讲。

香港持续发挥绿色融资枢纽作用

陈茂波早上离开大连前继续出席2026年夏季达沃斯论坛。他出席了香港交易所举办的「以资本市场加速绿色科技发展、应对气候挑战」环节上发表演讲。

陈茂波在演讲时表示，香港已订立明确减碳目标，包括在2035年前将碳排放量较2005年减半，并于2050年前实现碳中和；但香港亦以服务国家及区域绿色转型为更高目标。作为国际金融中心，香港持续发挥绿色融资枢纽作用，将进一步推动金融创新，包括持续发展数码绿色债券、保险相连证券（如巨灾债券）等工具，亦积极对接国际绿色及可持续金融标准，包括推动可持续金融行动计划、加强上市公司气候相关披露要求，以及完善绿色及转型金融分类框架。

在产业发展方面，香港正加快建设绿色科技生态圈。目前，已有超过300间绿色科技企业进驻香港科学园及数码港，并具备国际竞争力。特区政府持续支持具策略意义的绿色产业发展，推动科研成果转化及产业升级。

陈茂波明日（26日）会继续在西安的访问行程。

图片：政府新闻处