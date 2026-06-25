医委会改革︱业外委员比例拟增至逾3成 医生专业失当设四级罚则 倘犯国安、谋杀等罪行可被即时除牌

双非婴儿脑瘫案发生至今长达16年，触发政府再次改革医务委员会及修订《医生注册条例》。消息指，料数星期内公布方案，而改革将针对医委会组成人数及改革申诉处理机制。消息称，医委会组成人数会由现时32人，增至35人，而业外委员数目会由以往占25%增至约31%，加入包括护士、物理治疗师等医生以外的医疗专业人士。此外，业内委员组成方法亦有变化，例如医生委员将加入本港第三间医学院、即科大医学院的代表。

业外委员数目拟由25%增至约31% 包括护士、物理治疗师等

至于申诉处理机制，消息指政府将设立「医务调查组」和「医务审裁团」，分别处理投诉调查和研讯，初步料或取代现有的「初步侦讯委员会」及「研讯小组」。调查组负责调查投诉，有权传召证人和要求提交资料，违者可被罚款。倘调查组发现足够证据，将转介至医务审裁团进行研讯。

医生倘犯国安、谋杀等罪行将被即时永久停牌

另一方面，消息称政府将就医生专业失当的严重程度设四级罚则，最严重的第一级可求久除牌；第二级灼「有时限除牌」，即医生在订明时限内不可申请复牌，期限后须经医委会批准方可申请复牌；第三级是「有限时停牌」，待时限过后可自动复牌；第四级则为「有条件执业」，包括可要求医生在指定时限内额外进修，若未符条件可要求停牌。消息又指，政府将制订严重罪行名单，干犯国家安全罪行、强奸、谋杀等会被即时永久停牌。

林哲玄：欢迎提升透明度 惟专业审查须由医生主导

医疗衞生界立法会议员、外科医生林哲玄表示，医学界欢迎增加监管透明度，但强调医学判断高度专业，研讯过程仍须由医生主导。林哲玄认为，须厘清业外委员是「监督」抑或「参与」的角色，指医学是一门极其专业的学科，业外委员参与监督绝对无问题，惟对涉事医生调查及讨论，始终要专业医生带领。

新申诉机制增独立性 有望加快处理速度

至于拟设立「医务调查组」及「医务审裁团」，林哲玄表示支持，指目前与医委会关系太密切，予人独立性不足的观感。他指，新规定的两大机构，成员大部分将不再是医委会成员，不仅能增加调查及审讯独立性，由于不再受限于医委会本身人数，未来可同时成立多个调查小组及审裁团，相信能加快处理投诉速度。

医委会常被外界形容「医生自己人查自己人」，林哲玄认为是误解，举例「当一个病人做完手术，血压跌至90/60，心跳100，引流管有150cc的血，这代表什么？应该要问什么问题？」他坦言，一些极度专业的临床判断，即使同属医疗衞生界但非医生的从业员也未必清楚，更遑论一般业外人士。因此，他认为审裁团组成，例如拟议的3名医生加2名业外人士，能确保在具备专业知识的基础上，同时有业外人士监督。

陈凯欣：增业外委员助释除「医医相衞」疑虑

立法会衞生事务委员会委员陈凯欣亦对改革方案表示支持。针对拟引入的「四级罚则」，陈凯欣认为新机制能提供更清晰指引。她指最严重的「永久除牌」仅针对极少数干犯严重罪行的个案，相信绝大部分医生不会触及；明确列出停牌与有条件复牌的准则，反而有助医生在行医时提高警觉。

对于业界担心业外委员缺乏专业知识或致审查不公，陈凯欣坦言，过去医委会经常被诟病案件积压时间过长及判刑过轻，社会普遍期望透过改革释除「医医相衞」的疑虑、改善公众对医委会的观感。她举例，英国的比例更是「五五开」，故加增30%至35%也是相当可接受。

业外人士也有common sense 有能力对明显医疗失误作判断

陈凯欣强调，业外委员并非「无知」，他们亦是牙医、护士等专业人士，她以法庭审理案件作喻，指凭借「common sense」及参考专家证人意见，也绝对有能力作合理判断。她举例，假如发生「左右开错刀」、「误将胃部当作肠」等明显医疗失误，根本无需深厚医学知识也能判断对错。

此外，陈凯欣亦认为改革须定立处理投诉的合理时间，而非过往曾发生有案件遭拖延5年、10年甚至15年，指即使比例多与少，长时间等待对病人及家属都会造成极大痛苦，冀新机制能彻底解决案件积压问题。

记者：陈俊豪