星岛问卷调查｜政府观感聆听民意居首 议员赞取缔劣质㓥房、规管网约车

特首李家超转眼上任4年，市民对本届政府观感如何？根据星岛问卷调查结果，在最多选3项下，22%受市民认为政府聆听民意；之后是积极有为、敢于担当分别占17%、15%，而具创新性及有团队精神同样占11%。

庄豪锋：规管网约车展政治担当

李家超早前接受访问时表示，任内处理过三类「破除利益藩篱」工作，包括取缔劣质㓥房、立法规管网约车，当中克服不少阻力和挑战。实政圆桌议员庄豪锋称赞政府愿意「啃硬骨头」，处理具争议性的政策难题，展现出应有的政治担当。他期望网约车合法化后，政府可完善配套监管，包括就车辆保费等进行规管。

民建联议员郭芙蓉表示，住屋问题向来是社会稳定与民心所向的重要指标，公屋轮候时间直接影响基层家庭的生活质素，乐见轮候时间下降，回应基层市民对「告别劣质㓥房、早日上楼」的殷切期盼。她建议政府全面深化「组装合成建筑法」（MiC）应用，加强跨部门协作，确保公营房屋、土地供应与基建配套无缝对接，并订立更进取的绩效指标，例如提升人均居住面积、置业比例等，向社会释放积极讯号。

星岛「市民对特区政府满意度2026」问卷调查：

公营医疗收费加价市民最不满

另外，问卷调查问及过去一年最不满意政府的施政决定，在最多选3项下，最多受访者表示是公营医疗收费加价，达21%，抛离第二位及第三位的没有派发消费劵及取消发放2500元学生津贴，后两者分别占15%及11%。公务员不论表现划一加薪2%、调整2元乘车优惠，同样有10%受访者表示最不满意；大埔宏福苑大火善后工作、康文署场地长期爆满系统难预约，同占9%。

选委界议员陈凯欣表示，问卷结果与自己在区内所了解的反应一致，直言市民对公院加价有「无力感」，「针唔拮到肉唔知痛」，医疗服务对普罗大众而言是必需品，任何收费调整都直接影响市民生活。她以深水埗区为例，夜间门诊服务严重不足，加上近期医疗事故频生、候诊时间冗长等，「市民自然有气」。

记者：黄子龙