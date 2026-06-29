星岛问卷调查｜逾67%受访市民满意政府表现 特首满意度达69% 保障本地人就业、房屋工作获支持

本届政府上任即将4周年，星岛新闻集团特意进行「市民对特区政府满意度」问卷调查，反应十分踊跃，获逾9000人回复。调查结果显示，逾67%受访市民对本届政府上任至今工作表现感满意，更有多达69%受访者表示满意特首李家超表现。至于最获市民支持的政策或决定，以保障本地人优先就业居首；第二、三位分别是边境关口实施「刷脸」通关及增加子女免税额。此外，公屋综合轮候时间降至4.7年、推出简朴房两项房屋政策，合共获19%受访者支持，反映政府房屋工作获肯定。

逾9000人参与星岛问卷调查

今次调查于6月15至24日以网上问卷形式进行，设有中、英文版本。问卷共7条问题，首条是问「你满意今届政府上任至今整体工作表现？」，表示满意的受访者超过一半，达53.7%；表示非常满意者亦有14%，即合共67.7%受访者满意政府表现；表示不满意的有18.5%。

至于对李家超上任至今整体工作表现，同样有过半数受访市民感满意，达53%，16.4%受访者表示非常满意，两者合共69.4%；表示不满意的有16.3%。星岛去年6月曾进行同一调查，受访市民对政府及特首满意度分别为66%及69%，换言之，今年两大指标比去年再上升。

星岛「市民对特区政府满意度2026」问卷调查：

旅游盛事工作获好评

问及过去一年最支持政府哪项施政或决定，在最多选3项下，保障本地工人优先就业排榜首，占15％；紧随其后是边境关口实施「刷脸」通关，占14%，以及增加子女免税额，占13%。值得留意的是，公屋综合轮候时间由降至4.7年创8年低位、推出简朴房政策改善住屋环境，分别有10%及9%受访者表示最支持。

此外，受访市民支持盛事经济及机场客运大楼投入运作，两个选项加起来共15%，也显示政府推动旅游盛事工作受肯定。去年香港接待近5000万人次旅客，按年增长12%，并举办了多项大型盛事，启德体育园更连获国际奖项认可，显示「+旅游」策略有效将文化、艺术、体育与盛事融合。

刷脸通关多支持 议员：体现香港积极融入大湾区

民建联立法会议员植洁铃表示，政府近年在房屋政策上有下苦功，亦见初步成效，切实回应了市民特别是基层的住屋问题，特别是简朴房政策和缩短公屋轮候时间合共获最多支持，反映这是市民最关心的议题，「毕竟民心建基于住屋上，安居才能乐业」。

劳联议员林振升认为，随著「补充劳工优化计划」3年前扩大，本港输入外劳人数显著增加，今次数字反映本地工友感受越趋强烈，与数年前相比，现时就业环境对基层构成更大压力，例如有食肆因聘用外劳而削减兼职岗位，令基层妇女开工时数及收入减少。他指政府有聆听社会声音，去年就个别工种订定本地与外劳2比1的人手比例，最近再增设两级制审批。据统计处最新数据，本港就业人士每月就业收入中位数，4年来由1.9万元增至2.3万元。

至于人脸辨识通关，港区人大代表兼民建联议员陈勇认为，这充分体现香港积极融入大湾区发展，迈向现代化智能城市，同时便利经贸商旅往来。他提到港珠澳大桥香港口岸上周引入全新「无感e-道」，无感通关措施令市民「咩都唔使做」，只需5秒完成出境手续。实政圆桌议员庄豪锋则指，结果反映市民对两地往来有很高期望，通关流程越快越好，「深港融合」已成为生活常态。

刘兆佳：民生措施令市民有获得感

全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，本届政府做了不少实事，特别是关乎市民切身利益的民生措施，令市民较有获得感。他指现时政治环境稳定，在中央及爱国力量支持下，有利施政，但面对地缘政治等因素，本港经济及公共财政方面仍有不少挑战。

记者：黄子龙