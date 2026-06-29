星岛问卷调查｜蝉联最自由经济体、IPO世一最受认同 商界吁善用国际优势对接国家规划

本港经济连续第三年录得增长，去年达3.5%，国际竞争力排名亦屡创佳绩。星岛问卷调查问及，过去一年政府参与推动的成就中，哪些最能彰显香港独特优势及国际地位，在最多可选3项下，最多受访者认为是蝉联全球最自由经济体，占16%；紧随其后是去年香港IPO市场集资额超过2800亿元领先全球，以及机场荣获「全球最佳机场」等多项国际殊荣，分别占13%及12%。

此外，香港首次击败瑞士成全球最大跨境财管中心、金融科技全球排名位居榜首，以及香港八大院校首次全数跻身亚洲百强，同样有11%受访者认为最能突显香港独特优势。

林伟全：国际资金对香港投下信任一票

商界（第一）立法会议员林伟全表示，无论外围地缘政治如何复杂，香港作为全球最自由经济体、去年IPO市场集资额突破2800亿元成为「世一」，是国际资金对香港投下信任一票的铁证，显示全球投资者对香港的法治环境、资金自由进出及高度国际化依然充满信心。

香港正制订「五年规划」，林伟全指，香港要进一步巩固和提升国际金融中心地位，必须精准对接国家所需与，发挥香港所长，不止做「超级联系人」及「超级增值人」，更要成为「金牌合伙人」，与内地企业共同「拼船出海」拓展国际版图。

他又指，香港必须双管齐下，推动财富管理升级与金融科技的深度结合，应考虑推出更具针对性及竞争力政策，吸引全球家族办公室与顶尖金融人才落户，把香港资产及财富管理板块做大做强。与此同时，政府应大力推动金融科技与绿色金融，透过数码化转型全面提升金融市场的效率与容量，为汇聚香港的内地及国际资本提供更多元化投资选择及配套。

林伟全提到，在巩固传统欧美市场之同时，更要主动出击中亚、中东及东盟等新兴市场；早前特首亲自带团出访中亚，成功签署90多份MoUs，成效显著，接下来就要转化为真金白银的商业订单。

星岛「市民对特区政府满意度2026」问卷调查：

卢金荣：香港可助力国家更高水平开放

厂商会会长卢金荣表示，调查数字反映香港作为国家最开放、最国际化的城市，具有「一国两制」的制度优势，香港未来可助力国家建设更高水平开放型经济新体制方面发挥重要作用。卢金荣早前曾随同特首出访中亚，他建议政府善用香港国际人民币枢纽优势，以人民币作为跨境交易结算媒介，有效规避汇率风险，降低跨境贸易成本。

至于「五年规划」，卢金荣指厂商会将因应政府六大咨询范畴，提出涵盖新型工业化、创科发展、贸易转型、经济多元化、北都建设、人工智能、可持续发展、人才培育、跨境合作等17个领域建议，强调要因地制宜，聚焦发挥香港独特优势。

记者：黄子龙